Обзор HARPER HCLK-2041. Радиобудильник с системой фазовой автоподстройки

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Вам тяжело просыпаться по утрам и обычные будильники вам не помогают? Кажется, пришло время обзавестись чем-то более функциональным и стильным. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию радиобудильник от компании HARPER, который позволяет просыпаться под ваши любимые радиостанции. Встречайте, перед вами модель HCLK-2041. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Радиобудильник HARPER HCLK-2041

Блок питания

Документация

Устройство поставляется в привычной для компании HARPER упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки включено следующее:

Особенности

Тип: радиобудильник

Настройка частоты: цифровая

Прием: FM, СВ

Количество фиксированных настроек тюнера: 20

Количество динамиков: 1

Мощность звука: 0.5 Вт

Питание от сети

Размеры (ШхВхГ): 135х81х50 мм

Вес: 0.22 кг

Внешний вид и функционал

Перед нами компактный, стильный радиобудильник, который сумеет вписаться в интерьер любой комнаты. Корпус устройства выполнен из качественного пластика с глянцевым покрытием, на котором, к сожалению, заметно остаются следы от пальцев.

На лицевой стороне устройства расположился светодиодный дисплей с регулируемой подсветкой. Всего два режима свечения: яркий и тусклый. По краям дисплея разместились обозначения будильника, которые подсвечиваются светодиодными индикаторами. Подсветка работает в белом цвете.

На боковых гранях устройства нет никаких элементов управления.

На нижней части девайса находятся две удлиненные резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения.

Настройка часов/радио

Переключение подсветки

Вкл/выкл будильника и управление громкостью

Переключение между каналами радио

Отключение будильника/выставление таймера отключения радио

Вкл/выкл радио

Кнопки управления размещены на верхней грани радиобудильника:

Понравилось то, что в функционале кнопок можно разобраться интуитивно и для этого не обязательно изучать инструкцию по эксплуатации. Даже неопытные пользователи сумеют быстро настроить под свои предпочтения все необходимые функции.

На тыльной стороне устройства находится динамик мощностью 0.5 Вт. Этого вполне достаточно для прослушивания своих любимых радиостанций. Здесь же можно увидеть разъем для подключения блока питания, внешнюю антенну и отсек для двух батареек типа ААА. Следует отметить, что радиобудильник работает от сети, а батарейки необходимы лишь для того, чтобы сохранить настройки пользователя, в случае отключения устройства от питания.

Пользователям дается возможность сохранить до 10 радиостанций. Кроме того, вы можете установить в качестве сигнала будильника обычный звуковой сигнал, либо вашу радиочастоту. Включатся будет та, которая осталась в прослушивании перед выключением радио.

Для тех, кто любит подольше поспать разработчики добавили дополнительный будильник.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном устройстве предусмотрена функция автоматического выключения по таймеру. При помощи соответствующей кнопки вы сможете выставить время (до 90 минут), спустя которое радио выключится автоматически. Согласитесь, удобная функция.

Итоги

Подведем итоги по радиобудильнику HARPER HCLK-2041. Как нам кажется, устройство придется по душе даже самым капризным пользователям. Благодаря своему стильному дизайну и низкой стоимости, HARPER HCLK-2041 сумеет привлечь внимание покупателей. Среди плюсов следует отметить следующее: привлекательный дизайн, качественная сборка и материалы, двойной будильник, возможность устанавливать радиоволну в качестве звукового сигнала и конечно же цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Устройство полностью оправдывает свою стоимость.