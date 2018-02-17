Обзор HARPER HRCB-7750. Часы-будильник с функцией FM-радио

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Компания HARPER не перестает радовать своих покупателей доступными, многофункциональными, и в то же время интересными устройствами. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличные часы-будильник с дополнительной функцией FM-радио. Данное решение отлично подойдет для тех, кто никак не может приучить себя вставать по утрам. Кажется HARPER HRCB-7750 идеально подойдет для тех, кто иногда опаздывает на работу из-за отключившегося будильника. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Часы-будильник HARPER HRCB-7750

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. На момент написания обзора средняя стоимость HARPER HRCB-7750, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 1300 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Прием: FM, УКВ

Количество фиксированных настроек тюнера: 20

Количество динамиков: 1

Мощность звука: 2 Вт

Элементы питания: от сети/2xAA

Размеры (ШхВхГ): 110х95х102 мм

Вес: 0.37 кг

2 будильника

Таймер сна

Внешний вид

Устройство полностью выполнено из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Компактный, стильный, многофункциональный радиобудильник сумеет вписаться в интерьер любого места.

На лицевой части можно увидеть дисплей для отображения информации: индикатор FM, будильник 1/2, индикатор будильника AL1/2, индикатор автовыключения. Чуть ниже расположился динамик.

На боковых гранях отсутствуют какие-либо элементы управления.

На тыльной части устройства находится отсек для батареек типа АА. Здесь же обосновался несъемный кабель для подключения к питанию и антенный кабель FM, длины которых достаточно для комфортного пользования.

Громкость +/AL2

Громкость -/AL1

Сброс/регулировка подсветки/автовыключение

Память/установка времени

Переключение функции

Регулировка +/Минуты

Регулировка -/Часы

На верхней части радиобудильника разместились все кнопки управления устройством:

Функционал и работа HARPER HRCB-7750

Радиобудильник HARPER HRCB-7750 получил под свое управление отличный функционал, который придется по душе даже самым капризным пользователям. Начнем с простого - часов. Для того, чтобы настроить время необходимо нажать и удерживать кнопку TIME SET, после чего необходимо настроить режим (12/24), нажимая на кнопки ЧАС/МИНУТЫ. Далее нажимаем на кнопку установки один раз, чтобы подтвердить выбранные параметры, после чего дается возможность настроить часы и минуты. Подтверждение параметров также производится автоматически если вы не нажимали ни на одну из кнопок в течении 3-х секунд.

Нажать и удерживать кнопку AL1 или AL2 (будильник1/будильник2).

После того, как цифровые часы начнут мигать необходимо настроить время, когда будильник должен включиться.

Далее нажимая на AL1 или AL2 коротким нажатием вы сможете выбрать между звуковым сигналом или включением FM-радио, на дисплее будет отображаться соответствующий световой индикатор, либо отключить будильник полностью.

Для подтверждения необходимо нажать на TIME SET.

В данном устройстве предусмотрена возможность установить сразу два будильника на разное время. Для того, чтобы настроить и активировать будильник необходимо проделать следующие действия:

Для того, чтобы перейти к прослушиванию радио необходимо нажать на кнопку переключения режимов FUNCTION. Далее вы можете автоматически, либо вручную настроить частоту волны при помощи соответствующей клавиши. Для ручной настройки необходимо коротко нажимать на TUNING. Если же вы хотите чтобы устройство автоматически определило частоту, необходимо нажать и удерживать ту же кнопку.

Отдельное внимание следует уделить тому, что вы можете сохранить до 20-ти радиостанций. Для этого, после того, как вы настроили частоту, необходимо нажать и удерживать кнопку MEMORY/TIME SET, после чего вы перейдете в меню каналов (P01-P20). Выбираете на какой именно канал необходимо сохранить (нажимая РЕГУЛИРОВКА), после чего нажимаете на кнопку MEMORY/TIME SET, чтобы сохранить частоту. Для переключения между частотами необходимо нажимать на кнопку MEMORY/TIME SET.

Что касается частоты сигнала, радио показывает отличные результаты в закрытых помещениях, даже когда антенный провод не протянут до окна. Если же соблюсти все необходимые требования, то устройство работает не хуже дорогостоящих решений. Громкости вполне достаточно и для своего уровня HARPER HRCB-7750 несомненно опережает своих конкурентов.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в данном устройстве предусмотрен таймер сна. Другими словами, вы можете выставить время от 10 до 90 минут, после чего радио отключится автоматически. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ, после чего выставить время для отключения. Очень удобная функция.

Итоги

Многие подумают, что раз в устройстве есть слот для батареек типа АА, значит радиочасы могут работать без подключения девайса к сети. К сожалению нет, ибо батарейки (АА) в данном случае необходимы для того, чтобы сохранить настройки, если в вашей квартире или доме отключится электропитание.Подведем итоги по радиочасам с будильником HARPER HRCB-7750. Устройство, не смотря на свою низкую стоимость, показывает отличные результаты в работе. Большинство пользователей порадует возможность установить сразу два будильника и просыпаться по утрам под звуки радио, а не под надоедливые сигналы. Современный дизайн и качественные материалы позволяют вписаться устройству в любое удобное для вас место, и не испортить своим присутствием интерьер комнаты. Существенных минусов, которые бы повлияли на работу устройства нам выявить не удалось, да их, как нам показалось, и нет. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.