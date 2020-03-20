Обзор HIPER Cinema A2 Black. Лучший проектор для вашего дома

2020-03-20, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HIPER Cinema A2; [86]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании HIPER, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами проектор Cinema A2. Устройство идеально подойдет для тех, кто привык смотреть свои любимые фильмы и различные видеозаписи на большом экране. Помимо этого, в HIPER Cinema A2 предусмотрено множество полезных решений. Давайте детальней изучим данный проектор.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Проектор поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам проектор, пульт ДУ, кабель minijack-RCA AV и документацию. Пользователю останется лишь докупить HDMi кабель и две батарейки типа ААА.

Внешний вид и функционал

Благодаря своим компактным габаритам и минималистичному дизайну, проектор сумеет вписаться в интерьер любой комнаты. Кроме того, за счет возможности поворота изображения на 360 градусов, устройство можно подвесить к потолку на кронштейн. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху размещена функциональная кнопка и индикатор состояния работы.

Ближе к объективу находится барабан фокусировки и коррекции трапецеидальных искажений.

На лицевой части можно увидеть объектив LED-лампы со световым потоком на 2000 люменов, чего достаточно для того, чтобы комфортно смотреть фильмы и другие видео ролики в затемненных помещениях.

Снизу обосновались четыре прорезиненные ножки для предотвращения от скольжения, разъем для крепления и отверстия для вентиляции.

На тыльной стороне расположилась кнопка вкл/выкл проектора, порт питания и все необходимые разъемы:
  • Антенный вход с поддержкой DVB-T2
  • Порт USB
  • HDMi видео вход
  • Выход на наушники или акустическую систему
  • Аналоговый аудио и видео вход (minijack 3.5 мм)
  • Инфракрасный порт для пульта ДУ
  • VGA вход

Пользователям понравится то, что HIPER Cinema A2 поддерживает USB-накопители, что позволяет не подключать для просмотра видео и фотоматериала, к примеру ваш ноутбук. Поддерживаются все популярные форматы. Достаточно будет просто установить накопитель в разъем USB, после чего проектор автоматически выведет на экран содержимое хранилища. Вам лишь останется выбрать при помощи встроенного плеера тип необходимого файла: видео, фото, музыка или текст.

Для навигации необходимо использовать пульт ДУ, которым очень удобно пользоваться. Здесь есть все необходимые функциональные кнопки управления и цифровой блок клавиш.

Помимо этого, следует отметить, что в устройстве предусмотрен антенный вход с поддержкой цифрового телевидения. Для работы нужно лишь выполнить несколько простых шагов:
  • Подключить телевизионный кабель
  • Перейти в меню настроек при помощи соответствующей кнопки на пульте ДУ
  • Выполнить автоматическую настройку
Другими словами, свои любимые телевизионные передачи, сериалы и новости вы сможете смотреть на большом экране.

Благодаря наличию HDMi и VGA-интерфейсов пользователи могут использовать данный проектор для просмотра различного контента с компьютера или ноутбука. Кроме того, к HIPER Cinema A2 можно подключить игровую консоль, либо Blu-ray проигрыватель. Другими словами, вы получаете универсальный проектор за доступную цену.

Меню настроек разделено на несколько вкладок, где пользователям дается возможность полностью подстроить под себя устройство. Неопытным пользователям, для нормальной работы, достаточно будет использовать заводские установки.

HIPER Cinema A2 поддерживает максимальное разрешение видео 1920х1080 пикселей. Кроме того, следует добавить к этому еще и поддержку кодека H.265. Качество картинки неплохое и вполне достаточно для просмотра фильмов. Однако не стоит забывать о том, что для этого необходимо хорошо затемненное помещение. При дневном свете качество картинки теряется.

HIPER Cinema A2 может транслировать картинку на полотно диагональю от 0.8 до 3 метров. Мы использовали полотно в 2 метра шириной и это, как нам кажется, будет оптимальным решением для данного проектора. Фокусировку изображения необходимо устанавливать вручную.

В данном проекторе была использована LCD и LED-технологии, что дало возможность разработчикам получить компактное устройство и при этом не потерять яркость подсветки. Кроме того, LED-лампы более долговечны. Отдельное внимание следует уделить тому, что благодаря использованию интеллектуальной системы охлаждения, проектор не перегревается и работает очень тихо, даже при работе куллеров на максимальных оборотах.

Несмотря на наличие динамиков все же советуем подключить к проектору внешние колонки. Для этого предусмотрен 3.5 мм разъем MiniJack.

Итоги

Подводя итоги по HIPER Cinema A2, следует отметить, что перед нами неплохое решение для того, чтобы устроить, к примеру в своей квартире, небольшой домашний кинотеатр. Кроме того, за счет компактных габаритов и небольшого веса, устройство легко можно будет брать с собой в любое место. Благодаря возможности поворота изображения пользователи могут установить проектор даже к потолку на специальный кранштейн. Неплохая начинка и поддержка разрешения Full HD, позволила получить четкую картинку. Среди плюсов следует отметить следующее: минималистичный дизайн, отличный функционал, поддержка цифрового и аналогово телевидения, возможность смотреть различные файлы при помощи USB накопителя, качественная сборка и материалы, LED-лампа и конечно же приемлемая цена. Из минусов может не понравиться лишь то, что для работы необходимо хорошо затемненное помещение. Как нам кажется, HIPER Cinema A2 полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.

Особенности

  • Тип устройства: LED LCD проектор
  • Максимальное разрешение: 1920 x 1080
  • Разрешение матрицы: 800 x 480
  • Световой поток: 2000 люмен
  • Контрастность:1500:1
  • Поворот изображения: 360 градусов
  • Оптическая система: стеклянные линзы, ручная фокусировка
  • Аспект кадра: 16:9 / 4:3
  • Языки: Русский, Английский и др.
  • Источник света: LED 50 000 часов
  • Динамик
  • Масштабирование
  • Размеры по диагонали: 0,8 - 3 метра
  • Коррекция трапецеидальных искажений:до 10 градусов
  • Питание: 100-240 В / 50-60 Гц
  • Интерфейсы: HDMI, USB, VGA (D-SUB), аналоговый видео и аудио вход, выход на наушники
  • Медиа плеер: Full HD 1080p
  • Медиа кодеки: AVCHD, HEVC, H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, XVID, DIVX, WMV, RealVideo, Sorenson, MP3, AAC, PCM, WMA
  • Медиа контейнеры: MKV, MP4, AVI, DIVX, MOV, WMV, MPG, TS, VOB, 3GP, RMVB, FLV, WAV, MP3, AAC, JPG
  • Размеры (ШxВxГ): 225x150x88 мм
  • Вес: 0.95кг

Комментарии и отзывы HIPER Cinema A2
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