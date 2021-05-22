Обзор Harper ABX-235. Прокачай телевизор до SMART TV

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Комплект поставки и цена

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличное решение для того, чтобы прокачать обычный телевизор до уровня SMART TV за небольшую сумму денег. Встречайте, перед вами медиаплеер Harper ABX-235, позволяющий смотреть фильмы в высоком качестве, общаться в социальных сетях на большом экране, скачивать и устанавливать любые приложения с PlayMarket и многое другое. Давайте детальней изучим данную новинку.На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 5 тысяч рублей. Поставляется в компактной, фирменной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя саму приставку, адаптер питания, кабель HDMi, пульт ДУ, две батарейки типа ААА и документацию на русском языке.

Внешний вид

Компактный и минималистичный дизайн устройства сумеет вписаться в интерьер любого помещения. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди находится информативный дисплей.

Сверху размещена лишь надпись компании HARPER.

На одной из боковых граней вынесены два USB порта и слот под microSD карту.

На тыльной стороне корпуса следующие разъемы: AV, оптический, LAN, HDMi и для питания.

На нижней части устройства есть небольшие пластиковые ножки. Здесь же находятся отверстия для вентиляции.

Начинка

За работу устройства отвечает процессор ARM Cortex-A53 (1.2 ГГц) в паре с графическим процессором ARM Mali-450 MP. Не сказать, что мы получаем топовую начинку, позволяющая работать устройству без всяких лагов и зависаний, однако этого более чем достаточно для комфортного пользования.

Устройство работает на базе ОС Android 9.0. На борту 16 Гб встроенной и 2 Гб оперативной памяти. Следует отметить, что устройство поддерживает просмотр HDTV в высоком разрешении 4K UHD, Full HD (1080i и 1080р), HD ready (720p), что позволяет и вовсе не переживать за качество картинки.

Благодаря наличию USB портов и слота для карты памяти microSD пользователи могут воспроизводить видео и просматривать фотографии с внешних носителей. Поддерживаются следующие видеоформаты/кодеки: AVS/AVS2, H.264, H.265, MPEG-1/2/4, RealVideo 8/9/10, VC-1, VP9.

Функционал и возможности

Harper ABX-235 позволяет превратить даже обычный телевизор в SMART TV, что позволяет существенно сэкономить деньги на приобретении дорогостоящих телевизоров с подобными возможностями. Медиаплеер откроет для пользователей возможность смотреть свои любимые фильмы, сериалы и различные видео в высоком разрешении.

Разобраться в работе и настройке устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Основное меню позволяет открыть быстрый доступ к необходимым приложениям. Пользователю дается возможность самостоятельно вынести те или иные приложение и добавить их самостоятельно. Не понравиться может огромное количество приложений. Половиной из них вряд ли кто-то вообще будет пользоваться.

Если в Вашем доме по какой-то причине пропадет интернет-подключение, то смотреть видео можно будет лишь при помощи внешних носителей. Кроме того, следует отметить один важный нюанс, который также разочаровал нас – это встроенная реклама в приложениях для просмотра ТВ каналов. После каждого переключения пользователям придется пропускать целых 2 рекламных ролика. Все это ведет к тому, что вам либо придется приобретать платную подписку, что вряд ли кто-то будет делать, либо просто установить на приставку другое приложение для просмотра ТВ.

Благодаря наличию Wi-Fi модуля, подключаться к сети интернет не составит особого труда. В LAN проводе и вовсе нет надобности, так как скорость Интернет-подключения не отличается. После проведенных тестов скорости интернета разница была не столь существенна в обоих случаях составила около 82 Мб/с, чего более чем достаточно для того, чтобы просматривать видео ролики в высоком разрешении через любые приложения или сервис Youtube.

Вентиляционные отверстия отлично показывают себя в работе и дают возможность не перегреваться системе даже при длительном просмотре ТВ, видео роликов или даже использовании внешних накопителей, что не может не порадовать.

При необходимости вы можете подключить к приставке клавиатуру с мышкой и играть в различные игры. Для этого будет достаточно просто установить свои любимые игры или приложения при помощи APK файлов, либо через PlayMarket.

Итоги

Подводя итоги по Harper ABX-235, следует отметить, что перед нами отличный медиаплеер, позволяющий превратить ваш ТВ в SMART TV. За все время пользования устройство отлично показало себя в работе. Среди плюсов следует отметить следующее: неплохая начинка, отличный функционал, поддержка видео в высоком разрешении, поддержка внешних носителей, возможность получить доступ к огромному количеству онлайн-контента и приемлемая цена. Из минусов может не понравиться не самая быстрая скорость работы в браузере, объем встроенной памяти, наличие огромного количество лишних приложений и множество платных услуг. Если говорить в целом, разработчикам удалось создать весьма неплохое устройство, которое, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей.