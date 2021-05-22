Обзор Harper ABX-235. Прокачай телевизор до SMART TV

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличное решение для того, чтобы прокачать обычный телевизор до уровня SMART TV за небольшую сумму денег. Встречайте, перед вами медиаплеер Harper ABX-235, позволяющий смотреть фильмы в высоком качестве, общаться в социальных сетях на большом экране, скачивать и устанавливать любые приложения с PlayMarket и многое другое. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 5 тысяч рублей. Поставляется в компактной, фирменной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя саму приставку, адаптер питания, кабель HDMi, пульт ДУ, две батарейки типа ААА и документацию на русском языке.

Внешний вид

Компактный и минималистичный дизайн устройства сумеет вписаться в интерьер любого помещения. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Спереди находится информативный дисплей.

Сверху размещена лишь надпись компании HARPER.

На одной из боковых граней вынесены два USB порта и слот под microSD карту.

На тыльной стороне корпуса следующие разъемы: AV, оптический, LAN, HDMi и для питания.

На нижней части устройства есть небольшие пластиковые ножки. Здесь же находятся отверстия для вентиляции.

Начинка

За работу устройства отвечает процессор ARM Cortex-A53 (1.2 ГГц) в паре с графическим процессором ARM Mali-450 MP. Не сказать, что мы получаем топовую начинку, позволяющая работать устройству без всяких лагов и зависаний, однако этого более чем достаточно для комфортного пользования.

Устройство работает на базе ОС Android 9.0. На борту 16 Гб встроенной и 2 Гб оперативной памяти. Следует отметить, что устройство поддерживает просмотр HDTV в высоком разрешении 4K UHD, Full HD (1080i и 1080р), HD ready (720p), что позволяет и вовсе не переживать за качество картинки.

Благодаря наличию USB портов и слота для карты памяти microSD пользователи могут воспроизводить видео и просматривать фотографии с внешних носителей. Поддерживаются следующие видеоформаты/кодеки: AVS/AVS2, H.264, H.265, MPEG-1/2/4, RealVideo 8/9/10, VC-1, VP9.

Функционал и возможности

Harper ABX-235 позволяет превратить даже обычный телевизор в SMART TV, что позволяет существенно сэкономить деньги на приобретении дорогостоящих телевизоров с подобными возможностями. Медиаплеер откроет для пользователей возможность смотреть свои любимые фильмы, сериалы и различные видео в высоком разрешении.

Разобраться в работе и настройке устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Основное меню позволяет открыть быстрый доступ к необходимым приложениям. Пользователю дается возможность самостоятельно вынести те или иные приложение и добавить их самостоятельно. Не понравиться может огромное количество приложений. Половиной из них вряд ли кто-то вообще будет пользоваться.

Если в Вашем доме по какой-то причине пропадет интернет-подключение, то смотреть видео можно будет лишь при помощи внешних носителей. Кроме того, следует отметить один важный нюанс, который также разочаровал нас – это встроенная реклама в приложениях для просмотра ТВ каналов. После каждого переключения пользователям придется пропускать целых 2 рекламных ролика. Все это ведет к тому, что вам либо придется приобретать платную подписку, что вряд ли кто-то будет делать, либо просто установить на приставку другое приложение для просмотра ТВ.

Благодаря наличию Wi-Fi модуля, подключаться к сети интернет не составит особого труда. В LAN проводе и вовсе нет надобности, так как скорость Интернет-подключения не отличается. После проведенных тестов скорости интернета разница была не столь существенна в обоих случаях составила около 82 Мб/с, чего более чем достаточно для того, чтобы просматривать видео ролики в высоком разрешении через любые приложения или сервис Youtube.

Вентиляционные отверстия отлично показывают себя в работе и дают возможность не перегреваться системе даже при длительном просмотре ТВ, видео роликов или даже использовании внешних накопителей, что не может не порадовать.

При необходимости вы можете подключить к приставке клавиатуру с мышкой и играть в различные игры. Для этого будет достаточно просто установить свои любимые игры или приложения при помощи APK файлов, либо через PlayMarket.

Итоги

Подводя итоги по Harper ABX-235, следует отметить, что перед нами отличный медиаплеер, позволяющий превратить ваш ТВ в SMART TV. За все время пользования устройство отлично показало себя в работе. Среди плюсов следует отметить следующее: неплохая начинка, отличный функционал, поддержка видео в высоком разрешении, поддержка внешних носителей, возможность получить доступ к огромному количеству онлайн-контента и приемлемая цена. Из минусов может не понравиться не самая быстрая скорость работы в браузере, объем встроенной памяти, наличие огромного количество лишних приложений и множество платных услуг. Если говорить в целом, разработчикам удалось создать весьма неплохое устройство, которое, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей.
Комментарии и отзывы Harper ABX-235
be quiet! представила СВО Silent Loop 2 ...
be quiet! представила универсальную систему водяного охлаждения Silent Loop 2. Производитель выпустит вар...
OnePlus 9 Pro будет записывать видео 4К/...
В сети появились скриншоты интерфейса камеры смартфона OnePlus 9 Pro, которые подтверждают возможность сн...
Чехол для Huawei Mate X2...
Достаточно часто нас спрашивают о том, какой ...
Nintendo Switch Lite получил новую синюю...
С самого начала Nintendo Switch Lite была анонсирована в трех цветах - сером, бирюзовом и желтом. Позже N...
Новый контент Warhammer: Vermintide 2 Ch...
Видеоигре Warhammer: Vermintide 2 исполнилось уже три года. В честь этого, разработчик видеоигры шведская...
Elgato выпустила карту захвата Cam Link ...
Elgato выпустила мощную карту захвата Cam Link Pro с четырьмя выхода HDMI для прямых трансляций или запис...
Обзор Nebula Mars II Pro. Портативный пр...
Посмотреть новый блокбастер или любимый сериал в кругу друзей или семьи на большом экране захватывающее з...
Valve и Netflix выпустят мультсериал Dot...
Valve и Netflix объявили о создании мультсериала Dota: Dragon's Blood на основе популярной MOBA Dota 2. О...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor