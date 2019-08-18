Обзор Huawei FreeBuds: беспроводной звук

Powerbank и чехол под наушники — гениальное решение.

Овальный пластиковый кейс с пружинным доводчиком крышки приятно покрутить в руках и не жалко положить в карман с ключами. С лицевой стороны кейса — одинокий светодиодный индикатор питания и связи, а с противоположной — клавиша запуска режима сопряжения и разъём USB Type-C для зарядки.

Под крышкой два индивидуальных зарядных лотка. Питание на наушник передаётся через пару контактов сразу при закрытии футляра.

Монотонный лакированный корпус из пластика вокруг излучателя напоминает по форме ухо. На нём находится сенсорная зона управления жестами. С внутренней стороны наушников расположены контакты питания и ИК-сенсор приближения. Трубка звукового отвода классической формы, так что можно смело использовать свою коллекцию насадок.

Форма блока FreeBuds заимствована у профессиональных заушных моделей. К наушникам прилагается три мелкокалиберные пары насадок и один запасной комплект эластичных вставок. Подойдут они лишь тем, кто с обычными затычками использует насадки размера S.

Ставить музыку на паузу можно двойным прикосновением только к правому наушнику. А двойное прикосновение к левому вызывает голосового ассистента. Принять и сбросить вызов можно касанием по любому.

Внутри корпуса — гибридный драйвер с якорным и динамическим излучателями. Приятный широкополосный звук с басами и широкой картиной средних и высоких частот.

Несмотря на шумоподавление, максимальной громкости едва хватает в вагоне метро или на оживлённой площади. При сравнении работы со смартфонами под iOS и Android чувствуется разница в звуке. С Android-аппаратами FreeBuds звучат на 10-15% громче.

Для разговоров достаточно одного из наушников, ведь каждый из них оснащён двумя широкополосными микрофонами.

Huawei FreeBuds работают благодаря обычным встроенным аккумуляторам ёмкостью чуть меньше 50 мАч. Зарядка чехла длится около 40 минут, полная зарядка наушников отнимает столько же времени. В течение недели активного ежедневного использования средняя продолжительность работы наушников составила 2,5. Музыка прослушивалась на 90-100% громкости, так что результат средний для такого класса устройств. Вместе с футляром суммарная продолжительность работы достигает 10 часов, так что можно провести с музыкой целый день.

Беспроводные внутриканальные наушники Huawei FreeBuds можно назвать отличным решением среди устройств такого класса, если речь касается непосредственно качества звучания. Гибридные динамики выдают чистый и аккуратный звук, а полное отсутствие проводов открывает новый опыт взаимодействия с музыкой и людьми. Длительное время работы и продуманная идея футляра с зарядкой позволяют смело рекомендовать новинку всем приверженцам наушников-затычек.