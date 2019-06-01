Обзор Indivo inGreed. Городской рюкзак для путешествий

2019-06-01, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Indivo inGreed; [269]
Согласитесь, у современного человека в «вооружении» есть множество мобильных устройств: ноутбук, планшет, смартфон, MP3-плеер, Power Bank, фотоаппараты и многое другое. Кроме того, они всегда должны быть под рукой. На помощь приходят различные сумки и рюкзаки, позволяющие удобно переносить их в любое место. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональный рюкзак, который не боится практически ничего. Встречайте, перед вами стильный городской рюкзак для любителей путешествий от известного бренда Indivo, модель inGreed. Эксклюзивным представителем данного бренда на территории России выступает компания "Проект 111". Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Характеристики

  • Вес: 1180.00
  • Материал: полиэтилен
  • Цвет: серый
  • Размер: 30х42х11.5; пенал: 20х11х3.5 см

Внешний вид и функционал

Перед нами стильный рюкзак, который подойдет на все случаи жизни. К качеству материалов у нас никаких нареканий не возникло. Кроме того, inGreed получил 4-слойную конструкцию стенок sandwichPRO с защитой от порезов, что позволит не переживать пользователю за сохранность своих вещей.

Снаружи был использован специальный материал Waterproof TEX с водоотталкивающей пропиткой. Другими словами, данный рюкзак не боится попадания на него брызг воды.

На спинке и под плечевыми лямками можно увидеть мягкую дышащую сетку airMesh, которая предотвращает от запотевания. Понравилось то, что даже при длительном ношении рюкзака спина и плечи не устают.

Здесь же разместилось крепление для ручки чемодана.

Под ним спрятан потайной карман extPocket, где можно хранить ваши документы и кошелек.

Длина плечевых лямок регулируются при помощи простого и удобно механизма. Вы легко сможете найти для себя оптимальный уровень ношения.

На верхнем торце рюкзака расположена усиленная ручка для переноски.

Рюкзак заполучил один основной отсек, который удерживают прорезиненные молнии, что обеспечило дополнительную безопасность от попадания воды.

Пользователям понравится то, что молния центрального отделения рюкзака смещена максимально к спинке, что позволило существенно осложнить нежелательный доступ к содержимому для злоумышленников.

Для дополнительной защиты разработчики добавили в рюкзак замок TSA с 3-значным цифровым кодом. Вам не придется переживать за то, что в городской суете кто-то не заметно откроет рюкзак и заберет ваши личные вещи. Стандартно установлен код «000», который легко можно изменить. Для этого необходимо перевести все цифры на 0, после чего нажать шариковой ручкой, либо обычным ключом для извлечения SIM-карт с телефона на кнопку на одной из боковых граней замка. Не отпуская кнопку, необходимо придумать новую комбинацию для кода. После этого отпускаете ее и нажимаете кнопку открывания замка. Готово.

Для дополнительной защиты от вскрытия вы можете использовать еще один небольшой замок и закрепить его между двумя бегунками.

Особое внимание покупателей привлечет наличие внешнего порта USB для зарядки ваших мобильных устройств. Для работы необходимо подключить, внутри рюкзака, кабель USB к вашему Power Bank для которого есть специальный отсек. Далее остается лишь подключить USB к внешнему порту и мобильному устройству. Все продумано до мелочей.

Основной отсек открывается практически полностью, что позволяет разместить все необходимое в рюкзаке и при этом не потерять полезное пространство.

На одной из сторон находится небольшой карман под мелочевку, где также есть отделение для ноутбука. Вы легко сможете разместить здесь ноутбук с диагональю экрана до 15.6 дюймов.

На другой стороне внутренней части сумки разместилось еще три дополнительных кармана под различные вещи. Одна из них закрывается на молнию.

Кроме того, разработчики добавили весьма интересное решение – съемный пенал для мелких предметов, который фиксируется при помощи липучки.

Итоги

Подведем итоги по городскому рюкзаку Indivo inGreed, который отлично подойдет и для путешествий. Перед нами стильный рюкзак, получивший под свое управление все необходимое для современного пользователя. Разработчикам удалось создать действительно необходимого помощника для того, чтобы все ваши нужные вещи всегда оставались вместе с вами. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественный материалы, наличие внешнего USB-порта для зарядки мобильных устройств, карман для ноутбука, дополнительные отсеки под мелочевку с потайным карманом и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Как нам кажется, рюкзак Indivo inGreed полностью оправдывает свою стоимость и сумеет порадовать даже самых капризных покупателей.

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