Обзор Inkbird ITH-20R. Цифровой термометр и гигрометр

2019-11-23, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Inkbird ITH-20R; [31]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Inkbird, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами цифровой термометр и гигрометр для внутренних и наружных измерений, модель ITH-20R.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной упаковке из плотного картона. В нашем распоряжении устройство с дополнительным внешним датчиком. Помимо этого, комплект поставки включает в себя съемный щуп, небольшую отвертку и документацию.

Внешний вид и функционал

Минималистичный дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Данное решение отлично впишется в интерьер любой комнаты и не испортит своим присутствием задуманный интерьер.

Питание осуществляется при помощи двух батареек типа ААА.

Внешний блок влагозащищен, что позволяет установить его непосредственно на улице. Под крышкой спрятана функциональная кнопка для синхронизации и отмены сопряжения. К основному блоку можно подключить до трех датчиков.

На лицевой части размещен лишь индикатор состояния работы. Питается внешний блок также за счет двух батареек типа ААА.

На тыльной стороне присутствует специальное отверстие, позволяющее подвесить устройство в любое удобное для вас место.

На нижней гране можно увидеть разъем для подключения дополнительного щупа и отверстия для вентиляции.

Длина кабеля щупа составляет 2 метра. Щуп можно использовать для измерения температуры в аквариуме, бассейне, либо вовсе вывести его на улицу и замерять температуру воздуха. Однако в последнем случае необходимо спрятать устройство от прямого попадания солнечных лучей, что может сказаться на отображении неверных показателей температуры.

На лицевой части основного блока размещен экран, который разделен на две части. В нижней можно увидеть показания основного датчика (показываются значения температуры и влажности в помещении). На верхней же части экрана отображается информация внешних датчиков.

После подключения щупа сверху, каждые несколько секунд, будет отображаться показания с внешнего датчика на щуп. Показания с щупа отмечены надписью External.

Если же вы решили докупить сразу несколько внешних датчиков, то переключаться между ними можно при помощи функциональной кнопки управления, которая расположена на тыльной стороне устройства.

Понравилось то, что здесь же присутствует специальная кнопка, позволяющая смотреть максимальное и минимальное значение температуры за все время, либо за 24 часа. Жидкокристаллическому экрану не хватает углов обзора. Под прямым углом читаемость идеальная. Подсветки здесь не предусмотрено. Благодаря специальной выдвижной ножке основного блока, вы легко сможете разместить устройство на своем рабочем, либо любом другом месте.

После установки основного блока устройства на втором этаже, а дополнительного блока на первом, можно было заметить отклонение температуры в 1 градус. Такая же разница появляется и при работе внешнего блока и щупа в одном помещении.

Кроме того, дальность связи очень сильно удивила. Устройство сумело поймать сигнал с цокольного помещения, учитывая, что между ними было множество бетонных перегородок, включая и бетонные полы. Сигнал не прерывался и был постоянным. Максимально допустимое расстояние до базы достигает до 90 метров.

Итоги

Цена Inkbird ITH-20R составляет чуть больше 1000 рублей. Лично нам кажется, что это идеальное вложение для того, чтобы следить за температурой помещений в вашем доме, либо любом другом помещении. Устройство полностью оправдывает свою стоимость и бьет своих конкурентов наповал. Среди плюсов следует отметить следующее: минималистичный дизайн, качественные материалы и сборка, точные показания, дальность связи, возможность подключить к основному блоку до трех датчиков, отличная цена. Из минусов может не понравиться лишь плохие углы обзора экрана основного блока. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Особенности

  • Измерение температуры внутренний блок (с экраном): от -20°C до +60°C
  • Внешние датчики: от -40°C до +70°C
  • Измерение щупом: от-50°C до+125°C
  • Шаг измерения температуры 0.1°C
  • Точность измерений температуры +- 1°C
  • Измерение влажности: от 10% до 95% (и внутренний и внешний датчик)
  • Шаг измерения влажности: 1%
  • Точность измерений: +-5%
  • Частота передатчика: 433MHz
  • Максимально допустимое расстояние до базы: около 90 метров
  • Количество одновременно подключенных передатчиков: от 1 до 3

Комментарии и отзывы Inkbird ITH-20R
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