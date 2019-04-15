Обзор LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432. Браслет – мультитул на все случаи жизни

2019-04-15, Автор - Айдар Габдулхаков; [167]
Современные технологии развиваются невероятными темпами и порой в магазинах можно найти множество уникальных вещей, которые нельзя обойти стороной. И, как нам кажется, браслет-мультитул LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432 прямое тому доказательство. Данное решение сумеет стать не только привлекающим внимание прохожих браслетом, но и многофункциональным решением, который позволит иметь при себе необходимый набор инструментов на все случаи жизни. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в стильной упаковке из плотного картона на которой можно найти всю необходимую информацию. Браслет-мультитул отлично упакован и защищен от внешних повреждений. Приобрести LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432 можно в официальном магазине LEATHERMAN в России за 13 860 рублей. Кроме того, при указании промокода MEGAOBZOR в корзине вы получите 15% скидку на все. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости данного решения. Внутри коробки находится сам браслет-мультитул и инструкция по эксплуатации.

Особенности

  • Материал: Сталь марки 17-4
  • Цвет: черный
  • Антикоррозийное DLC покрытие (не царапается и не стирается)
  • Вес: 156 гр.
  • Ширина браслета: 2.6 см.
  • Длина браслета: 21.74 см.
  • Гарантия 25 лет

Инструменты

  • Крестовая отвертка (Pozi-Driv) (Link 17)
  • Накидной гаечный ключ 11 мм (Link 17)
  • Звёздочка (Torx Drive) #30 (Link 19)
  • Накидной гаечный ключ 7 мм (Link 15)
  • Режущий крюк (Link 4)
  • Крестовая отвертка (Pozi-Driv) #1 (Link 17)
  • Открывалка для бутылок (Застёжка)
  • Ключ для кислородного баллона (Link 8)
  • Инструмент для разбивания стекла (Link 4)
  • Плоская отвертка 1/4" (Link 6)
  • Плоская отвертка 5/16" (Link 6)
  • Плоская отвертка 1/8" (Link 1)
  • Накидной гаечный ключ 8 мм (Link 10)
  • Накидной гаечный ключ 10 мм (Link 9)
  • Накидной гаечный ключ 3/8" (Link 6)
  • Плоская отвертка 3/32" (Link 1)
  • Плоская отвертка 3/16" (Link 15)
  • Крестовая отвертка (Phillips) #1-2 (Link 15)
  • 1/4" шестигранник (Hex Drive) (Link 8)
  • 3/16" шестигранник (Hex Drive) (Link 8)
  • 5 мм шестигранник (Hex Drive) (Link 9)
  • 6 мм шестигранник (Hex Drive) (Link 9)
  • 4 мм шестигранник (Hex Drive) (Link 10)
  • 3 мм шестигранник (Hex Drive) (Link 10)
  • Квадратная отвертка #2 (Застежка)
  • Накидной гаечный ключ 6 мм (Link 19)
  • Адаптер на 1/4" (Застежка)
  • Инструмент для вынимания сим-карты (Link 4)
  • Звёздочка (Torx Drive) #27 (Link 19)

Дизайн и функционал

Начнем с того, что браслет-мультитул LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432 является стильным аксессуаром, который можно носить в повседневной жизни. В качестве материала была использована прочная сталь марки 17-4. Кроме того, следует отметить, что браслет получил специальное антикоррозийное покрытие черного цвета. Данное решение дало возможность забыть о различных царапинах и потертостях на браслете.

Браслет собран из девяти пластин, каждая из которых выполняет функции определенного инструмента. Всего 29 различных инструментов в список которых входят: шестигранники, отвертки, накидные гаечные ключи, инструмент для вынимания SIM-карты и многое другое.

Механизм, затягивающий браслет, напоминает тот, который часто используется на наручных часах.

Благодаря тому, что в браслете использовали отдельные пластины, которые закреплены друг с другом при помощи двух болтов, вы легко можете отрегулировать размер браслета. Кроме того, вы можете оставить лишь действительно необходимые для вас инструменты, которые чаще всего вам могут пригодиться в той или иной ситуации.

Порадовало то, что для регулировки размера и снятия скрепляющих болтов не нужно использовать какой-либо инструмент, вам достаточно найти в кармане обычную рублевую монету (также подойдет монета в один цент).

К качеству материалов и к сборке у нас нет никаких нареканий. Браслет весит не так много, что позволяет комфортно себя чувствовать при ношении. При общей длине почти в 22 см и ширите в 2.6 см, вес браслета, при полном наборе инструментов, составляет всего 156 гр.

Другими словами, браслет-мультитул LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432 полностью оправдывает свою стоимость. Да, возможно для кого-то покажется цена слишком высока. Но попробуйте посчитать стоимость всех инструментов, которые можно найти в данном браслете по отдельности и сложить. Наверняка полученная сумма вас удивила.

Итоги

Подведем итоги по LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432. Если вы готовы приобрести данное решение в официальном магазине в России LEATHERMAN, то не забудьте указать специальный промокод MEGAOBZOR в корзине, чтобы получить 15% скидку на все. Браслет-мультитул получил под свое управление все необходимые инструменты, которые могут понадобиться любому в самый неожиданный момент. Согласитесь, удобно, когда 29 инструментов находятся в одном небольшом браслете, и более того, они всегда у вас под рукой. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, функционал и возможности, 25 лет гарантии от производителя и возможность настроить количество инструментов самостоятельно. Что касается минусов, ничего существенного нам выявить не удалось. Некоторых пользователей может испугать лишь цена, однако хочется отметить, что браслет – мультитул LEATHERMAN TREAD LT BLACK 832432 полностью оправдывает свою стоимость и более того, позволяет сэкономить свой бюджет.

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