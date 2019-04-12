Обзор LED LENSER H8R 500853. Лучший аккумуляторный налобный фонарь

2019-04-12, Автор - Айдар Габдулхаков; [29]
Вы ведете активный образ жизни и часто выезжаете в поход, на охоту, на рыбалку? Кажется, пришло время обзавестись, как нам кажется, устройством, которое должно быть в «вооружении» у каждого. Встречайте, перед вами аккумуляторный налобный фонарь LED LENSER H8R 500853, получивший под свое управление стильный дизайн, отличный функционал и приятный ценник. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в компактной стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Приобрести LED LENSER H8R 500853 можно в официальном магазине Led Lenser в России за 5020 рублей. По промокоду MEGAOBZOR - скидка 15% на все. В комплект поставки входят:
  • Налобный фонарь LED LENSER H8R 500853
  • Аккумуляторная батарея
  • USB-кабель для зарядки
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Три режима свечения: Boost, Power, low Power (система Smart Light Technology
  • Система смещения фокусировки AFS
  • Класс влагозащиты IPX4
  • Быстрая фокусировка
  • Защита от перегрева и случайного включения
  • Мощность: 600, 250, 10 люмен
  • Дальность свечения: 150, 100, 20 метров
  • Время работы: 10, 15, 120 часов
  • Влагозащита IP54
  • Мощность аккумуляторной батареи: 3400 мАч
  • Вес: 158 г
  • Гарантия: 7 лет

Внешний вид и функционал

Светодиодный фонарь H8R получил стильный и современный дизайн, который понравится всем. Кроме того, устройство получило под свое управление все необходимое для полноценного пользования. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно и надежно, без всяких зазоров.

Эластичный ремешок устройства позволяет плотно закрепиться на голове. Кроме того, вы можете подтянуть, либо наоборот ослабить механизм крепления, чтобы подобрать оптимальный размер.

На ремешок закреплено два элемента: сам фонарь и блок для аккумуляторной батареи, от которой протянут кабель для питания фонаря.

На блоке для аккумуляторной батареи находится защищенный от попадания влаги разъем для зарядки при помощи кабеля USB. Рядом можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы, который загорается красным цветом при включении фонаря.

Корпус фонаря регулируется по вертикале, что позволяет направлять поток света выше, либо ниже. Здесь же находится одна защищенная кнопка вкл/выкл. Работает все довольно просто. Разобраться в работе устройства можно интуитивно. Всего три режима свечения: Boost, Power, low Power. Кроме того, разработчики добавили сразу 4 режима работы устройства. Для переключения между режимами необходимо нажать и удерживать кнопку включения: 10, 13, 16 и 19 секунд. Последний работает в режиме мигания. Чтобы не запутаться в режимах, следует отметить, что при переключении фонарь будет мигать от 1 до 4х.

Понравилось то, что пользователю дали возможность переключать режим света: направленный, либо рассеянный. Для этого необходимо лишь немножко прокрутить пластиковый серый переключатель право, либо в лево. Кажется, данное решение сумеют по достоинству оценить туристы и работники различных служб. Следует отметить, что разработчикам удалось добиться отличного результата в дальности освещения и при этом сохранить яркость свечения светового луча, что важно.

Отдельное внимание следует уделить линзам фонаря, которые выполнены из специального пластика. Это позволило устранить запотевание и мутнение при резких перепадах температуры, что дает возможность обеспечить максимальную освещенность даже в самых суровых погодных условиях. Благодаря классу защиты IP54 устройство не боится пыли, особенно влаги. Производитель дает гарантию в 7 лет на данный светодиодный фонарь.

Мощность аккумулятора составляет 3400 мАч, что позволяет проработать устройству на максимальной мощности свечения до 10 часов. Согласитесь, весьма неплохие показатели. Кроме того, при работе на максимальной мощности дальность свечения составляет 150 метров. В экономичном же режиме устройство вовсе может проработать до 120 часов. Другими словами, аккумуляторный налобный фонарь LED LENSER H8R 500853 отлично подойдет для повседневного использования, особенно при длительных походах. Хочется отметить, что этот и другие фонари Led Lenser вы сможете купить на официальном сайте.

Итоги

Подведем итоги по аккумуляторному налобному фонарю LED LENSER H8R 500853. Перед нами многофункциональное решение, которое сумеет заинтересовать даже самых капризных покупателей. Если вы любите охоту, рыбалку и ведете активный образ жизни, данное решение идеально подойдет для вас. Среди плюсов следует отметить следующее: мощный аккумулятор, отличный функционал, дальность свечения, возможность переключения режимов рассеянный/направленный свет, отличная защищенность, стильный дизайн, качественные материалы и конечно же привлекательная цена. Если вы ищете для себя идеальный аккумуляторный налобный фонарь на повседневную жизнь, то LED LENSER H8R 500853, как нам кажется, является идеальным решением.

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