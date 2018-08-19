Обзор Mioshi Tech Макси-Дрон-36. Лучший квадракоптер для начинающих летчиков

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Согласитесь, каждый в детстве хотел стать летчиком или управлять хотя бы самолетом на радиоуправлении. Однако в то время подобные игрушки стоили слишком больших денег и не каждый мог себе позволить такое развлечение. Времена меняются, технологии развиваются, и магазины буквально наполнены различными летательными аппаратами. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой квадракоптер от компании Mioshi Tech, который отлично подойдет для неопытных пользователей. Встречайте, перед вами модель Макси-Дрон-36. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Квадракоптер

Пульт ДУ

Зарядное устройство

Аккумулятор

Крестовая отвертка

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно ознакомиться со всей необходимой информацией. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип мультикоптера: квадрокоптер (4 винта)

Защита винтов

Тип управления: радиоканал, пульт управления

Тип питания пульта управления: батарейки 4хАА

Led-подсветка

Боковое скольжение

Поворот на 360 градусов

Гироскопическая система 6 Axis

3D трюки

Емкость аккумулятора: 450 мАч

Внешний вид и функционал

Макси-Дрон-36 сумеет стать любимой игрушкой вашего ребенка, и не только. Устройство выполнено из качественного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло.

Всего четыре защищенные лопасти, что позволяет управлять квадракоптером даже в помещениях. Однако это все же не даст вам насладиться всеми возможностями данной игрушки, в связи с чем, лучше использовать его на улице.

По всему корпусу размещены светодиодные индикаторы состояния работы, которые загораются при включении квадракоптера.

Переключатель вкл/выкл расположился на нижней части корпуса, где также, под защищенной крышкой, спрятался съемный аккумулятор, который, при необходимости легко можно заменить. Заряда аккумулятора, емкостью в 450 мАч, хватает приблизительно на 10 минут активного полета. Да, не сказать, что это очень долго, однако перед нами все же не профессиональное решение. Лично нам показалось, что этого вполне достаточно для того, чтобы получить для себя массу позитивных эмоций. Если же вы хотите увеличить время полета, то есть вариант приобрести дополнительные аккумуляторы, которые вряд ли сильно ударят по вашему бюджету.

Благодаря резиновым ножкам квадракоптер не боится жестких посадок.

Устройство выполнено в белом цвете и получило под свое управление стильный дизайн, который придется по душе даже самым капризным покупателям.

Пульт ДУ напоминает обычный геймпад, что позволяет быстро освоиться в управлении.

Левый стик отвечает за движение вверх/вниз и поворот налево/направо. Правый же стик позволяет контролировать движение квадракоптера.

По центру обосновалась кнопка включение пульта. После включения вы услышите соответствующий звук. Работает пульт ДУ при помощи четырех батареек типа АА.

На одной из граней пульта можно найти два триггера. Левый отвечает за управление скоростью, а правый позволяет сделать 3D переворот. Данная функция придется по душе всем. Для того, чтобы функция работала корректно, необходимо поднять ваш летательный аппарат приблизительно на 3 метра в высоту. Далее нажимаем и удерживаем кнопку «3D переворот». После этого необходимо нажать на рычаг движения вперед/назад, влево/вправо. Квадракоптер автоматически перевернется в указанном направлении.

Ниже от стиков можно увидеть дополнительные кнопки управления, которые отвечают за настройку баланса квадракоптера в различных ситуациях.

В центральной части правых кнопок управления есть специальная функция, которая позволяет вернуть квадракоптер в точку взлета. Лично нам кажется это очень удобная функция. Следует отметить, что данная функция работает лишь при включенной функции «Режима выравнивания».

Слева, там же, находится еще одна полезная функциональная кнопка режима выравнивания. Работает данная функция очень просто. После включения пульта ДУ и синхронизации его с квадракоптером, нажмите на данную кнопку, после чего наша игрушка будет реагировать на команды пульта управления так, будто она повернута к Вам задними лопастями. Чтобы выключить данную функцию достаточно еще раз нажать на соответствующую кнопку.

Как нам кажется, Макси-Дрон-36 сумеет стать отличным началом перед покупкой более профессиональных квадракоптеров с продвинутыми функциями и возможностью видео и фото съемки. Простой и удобный в обращении Макси-Дрон-36 особенно понравится вашим детям.

Итоги

Подведем итоги по квадракоптеру Mioshi Tech Макси-Дрон-36. Перед нами легкий в управлении летательный аппарат в функционале которого сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи. Данный квадракоптер может стать любимой игрушкой не только ребенка, но и даже взрослого человека. Среди плюсов следует отметить следующее: компактные габариты, качественные материалы и сборка, небольшой вес, отличный функционал для своей ценовой категории, и конечно же привлекательная цена. Да, здесь есть свои нюансы, которые могут не понравится некоторым пользователям, особенно тем кому посчастливилось управлять более продвинутыми квадракоптерами. Однако лично нам кажется, что Mioshi Tech Макси-Дрон-36 полностью оправдывает свою стоимость и на него следует обратить внимание. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.