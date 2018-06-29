Обзор Navitel RE900. Навигатор-видеорегистратор на базе ОС Android

Видео обзор

Современные автовладельцы все чаще стараются свести к минимуму приобретение дополнительных устройств в салон "железного коня". Мы привыкли развешивать на лобовое стекло всевозможные навигаторы, видеорегистраторы, антирадары и многое другое. Не пора ли заменить все эти устройства на одно многофункциональное? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию интересную новинку от компании NAVITEL, которая не перестает удивлять своих пользователей многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами навигационный видеорегистратор Navitel RE900, построенный на базе ОС Android. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Навигационный видеорегистратор Navitel RE900

Автомобильное крепление на лобовое стекло

Автомобильный адаптер для питания от прикуривателя

Кабель USB-miniUSB

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в фирменной упаковке компании Navitel на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки есть все необходимое для полноценной работы. Внутри коробки находятся:

Особенности

Запись видео: 1920×1080

Режим записи: циклическая

Датчик удара (G-сенсор), GPS

Встроенный микрофон, встроенный динамик

Угол обзора камеры: 140° (по диагонали)

Материал линз: стекло

Защита от записи

Формат записи/видеокодек: MOV / H.264

Питание: от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля

Емкость аккумулятора: 800 мАч

Диагональ: 5"

Разрешение: 1280×720

Сенсорный экран

Подключение к компьютеру по USB

Беспроводное подключение: Wi-Fi, 3G

Bluetooth 4.0

FM-transmitter

Оперативная память: 1 Гб

Встроенная память: 16 Гб

Поддержка карт памяти: microSD (microSDHC) до 64 Гб

Процессор: MediaTek MT8382V

Размеры (ширина x высота x толщина): 140x80x12 мм

Вес: 148 г

Внешний вид

Navitel RE900 выполнен из качественных материалов и по своим габаритам напоминает небольшой планшет. Поверхность корпуса прорезинена и на ней заметно остаются следы от пальцев. К качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось.

Устройство крепится на специальную площадку, которую необходимо закрепить к автомобильному креплению на лобовое стекло. Оно держится за счет присоски. За все время тестов мы ни разу не столкнулись с падениями устройства из-за слабого крепления, что не может не порадовать. Однако не совсем понравилась сама конструкция площадки, откреплять от которой Navitel RE900 не совсем удобно, приходится прикладывать усилия, и есть подозрения на то, что в последствии она может сломаться.

Кроме того, из-за недостаточно плотной сцепки площадки и крепления устройство немного шатается. Хорошо, что это никак не отражается на качестве записи видео роликов.

Автомобильное крепление позволяет полностью отрегулировать направление устройства, а благодаря поворотной камере Navitel RE900 вы легко сможете настроить его максимально удобно для просмотра навигационной карты, и при этом снимать все происходящее впереди вашего автомобиля.

На тыльной стороне устройства обосновался 5-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280×720. Углы обзора отличные и яркости более чем достаточно для комфортного использования даже в солнечную погоду.

На одной из боковых граней расположились три разъема: SIM, microSD карты и для подключения питания. Интересно то, что чуть выше находится место под разъем 3.5 мм под гарнитуру, однако в нашей модели самого разъем нет, возможно она имеется в устройствах, которые поставляются в другие страны.

На верхней грани находится кнопка вкл/выкл устройства, которую также можно настроить для ответа/завершения вызова через меню настроек в пункте "специальные возможности".

Начинка

Устройство работает на базе процессора MediaTek MT8382V. Установлено сразу 16 Гб встроенной памяти, из которых доступно приблизительно 10 Гб, что вполне себе неплохо. 1 Гб оперативной памяти более чем достаточно для стабильной работы. Ничего не лагает и не зависает. Был использован графический ускоритель Mali-400 MP2, который показывает не плохие результаты. Конечно, если рассматривать данную подборку для планшета, то она уже давно устарела и вряд ли будет кому-то интересна. Но перед нами все же гибридное устройство, и этого вполне достаточно для стабильной работы.

Софт

В данном устройстве установлена ОС Android 4.4.2. Из приложений здесь нет ничего необычного, были использованы стандартные инструменты: калькулятор, диктофон, часы и т.д. Порадовало наличие FM-трансмиттера, что позволяет подключить автомобильную магнитолу к определенной радио частоте и слушать музыку, смотреть фильмы, общаться при помощи голосового вызова. Если вам необходимы сторонние приложения, то придется загружать их вручную через ПК, либо предустановленный браузер. Да, при наличии SIM-карты или подключенного Wi-Fi вы можете серфить в Интернете. Кроме того, в данном устройстве предустановлены карты от Navitel.

Порадовало то, что разработчики добавили специальное меню для быстрого доступа к основным приложениям: Навигатор, Видеорегистратор, Интернет, Музыка и Приложения.

Функционал и настройка

Устройство может работать в сетях 2G и 3G, чего вполне достаточно для полноценной работы. Следует отметить, что некоторые пользователи могут столкнуться с небольшой проблемой, которая быстро решается, а именно отсутствием подключения после установки SIM в соответствующий слот. Дело в том, что SIM-карту необходимо вставить именно так, как показано на картинке снизу, а не так, как мы привыкли устанавливать ее в других гаджетах.

Меню настройки видеорегистратора очень простое и понятное в управлении. Настройки девайса можно оставить без изменений и пользоваться заводскими. Будет разумно лишь поставить галочку на "Автостарт записи после включения устройства", чтобы не запускать запись в ручную после каждого подключения. Максимальное разрешение записи видео роликов в Navitel RE900 составляет 1920×1080 (Full HD). Некоторым пользователям может не понравиться отсутствие фотокамеры. Лично нас это никак не смутило, ибо сегодня практически у каждого в "вооружении" есть смартфон. Порадовало то, что запись с камеры ведется непрерывно, даже при работе навигационной программы Navitel.

Следует отметить, что устройство хоть и работает на базе ОС Android, но добавлять сюда свой Google аккаунт, к примеру для переноса всех контактов для телефонных звонков, возможности нет. Нет и PlayMarket, для загрузки дополнительных приложений, а при установке данного приложения, оно просто не открывается. Другими словами, на установку дополнительного софта здесь есть свои ограничения.

Устройство также поддерживает телефонные звонки и отправку SMS-сообщений. Будете ли вы этим пользоваться или нет, решать уже вам.

Теперь о самом главном - навигационной составляющей. Если вы ранее уже имели возможность пользоваться приложением NAVITEl, то вряд ли у вас возникнут трудности в настройке и работе с устройством. Меню настроек очень простое и удобное в обращении. Перед использованием не забудьте включить функцию "Оповещений", что позволяет контролировать места установленных камер дорожного наблюдения. Это дает возможность избежать от получения писем "счастья" со штрафами за превышение скорости и т.д.

В устройстве предустановлены российские карты с возможностью бесплатного обновления. Перед началом работы не забудьте зарегистрировать для себя аккаунт, чтобы получить все возможности данного приложения. Если же у вас уже есть такой, то просто подключитесь. Порадовало то, что благодаря наличию SIM-карты и Интернет подключению вы можете создавать чаты для общения между счастливыми обладателями NAVITEl, добавлять друзей, делиться информацией, проставлять по карте точки с ДТП, камерами, постами ГАИ, просматривать загруженность дорог и прокладывать более доступные пути.

Особое внимание следует уделить тому, что всю информацию можно хранить в специальном облачном хранилище, однако для этого обязательно нужно подключение к сети Интернет.

Здесь же вы можете узнать погоду на ближайшие дни. Другими словами, перед вами откроется полная информация для того, чтобы ваша поездка была в удовольствие.

Спутники определяются практически сразу же после подключения устройства. Связь держится уверенно и не прерывается. Вы можете задать необходимые настройки интервала обновления трекера и многое другое.

Не смотря на свою устаревшую начинку, устройство показывает отличные результаты в работе. Согласитесь, это все же навигатор с функцией видеорегистратора, а не планшетный компьютер, который используется для игр и других действий. Лично нам кажется, что Navitel RE900 полностью оправдывает свою стоимость.

Запись видео

Дневная запись

Ночная запись

Итоги

Как может показаться на первый взгляд, камера у устройства не главный козырь. Однако на деле результаты весьма неплохие. В дневное время суток у нас никаких нареканий на качество видео не появилось. Номера мимо проезжающих машин видны отчетливо, картинка не скачет и, при необходимости, позволяет использовать записанные видео материалы в качестве доказательства вашей не виновности в суда. Вопросы появились лишь к ночной записи. Номера впереди едущих автомобилей засвечиваются, что очень странно, хотя номера машин, которые едут рядом видны отлично. В целом картинка сочная и вполне оправданная. Чуть ниже вы можете просмотреть ознакомиться с записями:Подведем итоги по гибридному устройству Navitel RE900. Перед нами отличное многофункциональное решение, позволяющее получить под свое управление и видеорегистратор, и навигатор в одном устройстве. Лично нам кажется, что приобретая эти устройства отдельно, вы потратите куда больше денег. Плюс ко всему этому вы получаете небольшой планшет, с возможностью подключиться к сети интернет и общаться со своими друзьями при помощи телефонных звонков. В любом случае Navitel RE900 придется по душе большинству покупателей. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, отличный функционал, минималистичный дизайн, Full HD запись, хорошие углы обзора камеры, навигационная составляющая, возможность подключить SIM-карту и многое другое. Да, здесь есть несколько минусов, которые могут не понравится некоторым пользователям, однако общая картина все же на высоте. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.