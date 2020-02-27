Обзор Prestigio GeoVision 7060 Progorod. Многофункциональный GPS навигатор

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для автовладельца от компании Prestigio, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами многофункциональный GPS навигатор, модель GeoVision 7060 Progorod. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

GPS навигатор

Крепление на лобовое стекло автомобиля

Площадка для крепления навигатора

Адаптер питания от прикуривателя

Документация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора Prestigio GeoVision 7060 Progorod можно было приобрести приблизительно за 4500 рублей. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Стильный и в то же время минималистичный дизайн GPS навигатора сумеет привлечь внимание многих покупателей. Корпус устройства выполнен из пластика с матовым покрытием. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Лицевую часть занимает 7-дюймовый сенсорный TFT-экран с металлической рамкой серого цвета. Снизу можно увидеть логотип компании Prestigio.

На верхней грани размещена кнопка вкл/выкл устройства.

Слева можно увидеть разъем miniUSB для зарядки, слот для карты памяти microSD (до 64Гб) и разъем для подключения наушников. На тыльной стороне GPS навигатора расположена кнопка Reset и динамик.

Крепление к стеклу осуществляется с помощью вакуумной присоски. Конструкция позволяет отрегулировать положение GPS навигатора в любом направлении. Оно надежно фиксируется на лобовом стекле автомобиля и отлично удерживает сам навигатор.

Prestigio GeoVision 7060 Progorod крепится на специальную площадку, которая устанавливается на основное крепление. Благодаря простому механизму, GPS навигатор очень легко можно не только установить, но и, при необходимости снять с крепления.

Устройство работает на базе ОС Windows CE 6.0. На борту 4 Гб оперативной и 128 Мб встроенной памяти. Предустановлено множество полезных приложений: FM-передатчик, Игры, музыкальный/видео плеер, для чтения электронных книг, калькулятор и многое другое.

За работу отвечает процессор MStar MSB2531 Cortex A7 с тактовой частотой 800 МГц, что вполне достаточно для стабильной работы.

В устройстве предустановлена навигационная система ПРОгород с четырьмя картами: для России, Беларуси, Украины и Казахстана.

Пользователям понравится то, что все развязки и другие объекты детально прорисованы. Кроме того, голосовой помощник поможет не потеряться пользователю в новых городах и чувствовать себя за рулем своего автомобиля уверенно в любых ситуациях.

Построение маршрута очень быстрое и точное. Голосовой помощник информирует пользователя даже о скоростных ограничениях и камерах контроля. Кроме того, загрузить месторасположения камер контроля скорости можно из интернета, либо вовсе добавить вручную отдельные камеры и точки. Программа автоматически оповестит вас о приближении к ним.

Разобраться в настройке GPS навигатора сумеют даже самые неопытные пользователи, а все благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу. Перед использованием мы все же советуем детально пробежаться по всем пунктам меню и выставить все необходимые настройки под себя.

Итоги

Особенности

Диагональ экрана: 7 дюймов

Разрешение экрана: 800х480

Модель процессора: MStar MSB2531 Cortex A7 (800 МГц)

Оперативная память: 128 Мб

Встроенная память: 4 Гб

GPS

Навигационный чип: Mstar 2531

Программа навигации в комплекте: Прогород

ОС Windows CE 6.0

Поддержка карты памяти MicroSD до 64 Гб

Емкость аккумулятора: 1500 мАч

Подводя итоги следует отметить, что навигатор Prestigio GeoVision 7060 Progorod отлично справился со всеми поставленными задачами и достоин внимания покупателей. За все время пользования мы не столкнулись с какими-либо проблемами в работе. Данное решение можно использовать не только в качестве навигационной системы и оповещения о приближении к камерам контроля, но и в качестве мультимедийного устройства для просмотра видео, фотоматериала или вовсе для чтения книг. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, неплохая начинка, предустановленная навигационная программа сразу с 4 странами и конечно же приемлемая цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.