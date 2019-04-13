Обзор RITEX LED-135. Лучший прожектор для вашего дома

2019-04-13, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - RITEX LED-135; [472]
До теплых летних дней ждать осталось не так долго. Кажется, пришло время облагородить двор вашего загородного дома. Обязательно продумайте систему освещения, которая, как нам кажется, является одной из главных составляющих комфорта. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию универсальный прожектор на все случаи жизни, который придется по душе даже самым капризным пользователям. Встречайте, перед вами RITEX LED-135. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной картонной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектации с устройством есть все необходимое для полноценной работы. Внутри упаковки находятся:
  • Прожектор RITEX LED-135
  • Тяга
  • Зажим
  • Гайка (барашек)
  • Колпачек для самореза
  • Дюбель (2 шт.)
  • Саморез (2 шт.)

Особенности

  • Лампа: Белый, яркий LED 3.5 Вт, 300 лм (замене не подлежит)
  • Батареи: Тип D (3 шт.)
  • Время работы: около 840 дней при 10 включениях в сутки по 5 сек
  • Датчик движения: Пассивный инфракрасный датчик
  • Зона действия: максимум 140 градусов, 6м (при высоте 2м)
  • Режим работы: включения по 5/20/ вспышки 20 сек
  • Датчик освещенности: День/ночь
  • Место установки: внутри/снаружи
  • Стандарт защиты: IP44
  • Вес: 400 г (без батарей)

Внешний вид и функционал

RITEX LED-135 идеально подойдет для загородного дома. Благодаря своим небольшим размерам вы легко сможете установить устройство в любое удобное для вас место, а благодаря тому, что прожектор получил стандарт защиты IP44 устанавливать его можно не только внутри помещения, но и снаружи.

Кроме того, благодаря тому что данный прожектор работает от трех батареек типа D и не зависит от проводов, вы можете установить данное решение практически на любой столб. Следует отметить, что прожектор RITEX LED-135 может проработать до 840 дней при условии, если устройство будет включаться не больше 10 раз в день по 5 секунд. Другими словами, при нормальном использовании данного прожектора, на одном заряде трех батареек устройство сумеет проработать достаточно длительное время. Не стоит забывать и о том, что речь идет не о дешевых батарейках.

На лицевой части устройства расположилась LED-лампа мощностью в 3.5 Вт. Лампа замене не подлежит. Лампа достаточно яркая и отлично показывает себя в работе и полностью выполняет все свои функции на отлично.

Корпус прожектора выполнен из прочного черного пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На нижней части корпуса обосновался датчик движения, который регулируется по четырем направлениям: вверх/вниз (на 30 градусов) и право/влево (на 160 градусов в каждую сторону). Данное решение позволяет настроить прожектор под ваши предпочтения. То есть установив его, к примеру, рядом с воротами, вы можете выставить датчик движения так, чтобы лампа включалась, либо когда вы заходите, либо когда вы выходите. Зона действия датчика составляет 140 градусов. Если вы хотите получить максимальную дальность действия, то прожектор необходимо установить на высоту в 2 метра. Разработчики рекомендуют не превышать данную отметку в 3 метра.

Для удобства разработчики добавили возможность выбрать режим работы устройства. На боковых гранях датчика можно увидеть два барабанных переключателя. С одной стороны, вы можете выставить два режима: День/Ночь. Если выберете «День», то устройство будет срабатывать на движение в независимости от освещенности. Если же вы нуждаетесь в свете прожектора лишь в темное время суток, то выберете второй режим.

На противоположной гране датчика пользователь может настроить время работы прожектора. Всего три варианта:
  • 5 секунд
  • 20 секунд
  • 20 секунд вспышки
Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчики добавили, как нам кажется, необходимую для пользователя функцию. Если вы выставили время в 5 секунд, однако будете находиться в зоне обнаружения датчика в течение длительного времени, время освещения автоматически увеличится.

Для удобства в датчик добавлена световая индикация, которая позволяет следить в реальном времени режим работы или состояние батарей прожектора. Всего четыре режима:
  • Режим ожидания: загорается каждые 5 секунд
  • При обнаружении: часто моргает
  • Моргает один раз в секунду: аккумуляторы разряжены
  • Батареи полностью разряжены или отсутствуют

Помимо датчика движения, регулировку получил и корпус прожектора. Кронштейн девайса получил возможность вращаться на 360 градусов по своей оси, либо на 80 градусов вверх/вниз и вправо/влево. Также, если вы ослабите крепежный винт вы сможете повернуть кронштейн на 180 градусов. Другими словами, разработчики дали возможность установить пользователю требуемое направление освещения.

Закрепить данный прожектор можно в любое удобное для вас место. Если вы решили разместить устройство на стену, вам достаточно закрутить саморезы на дюбеля. Однако, благодаря специальному зажиму и тяге, вы можете установить данный прожектор практически на любой стол, либо в перегородку в вашем гараже и т.д. Данное крепление позволяет возить устройство с собой даже в лес, на рыбалку, отдых и закрепить прожектор, к примеру, на дерево, при этом не повредив его. Тем самым, прожектор RITEX LED-135 можно отнести к списку универсальных решений на все случаи жизни.

Итоги

Подведем итоги по прожектору RITEX LED-135. Благодаря универсальному креплению устройства, прожектор можно зафиксировать практически куда угодно: деревянные, пластиковые, металлически поверхности, либо стойки, трубы, мачты и т.д. Кроме того, благодаря своим относительно небольшим габаритам устройство не будет привлекать внимание прохожих, а яркая LED-лампа дает возможность осветить площадь до 40 квадратных метров, либо двор своего дома. Кроме того, благодаря экономичному расходу заряда батарей вам не придется часто их менять. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, яркая LED-лампа, экономичный расход, универсальность, привлекательный дизайн и конечно же доступная цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, как нам показалось, их вовсе нет.

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