Обзор SSD-накопителя PCIe NVMe Viper VPN100 256 Гбайт

Этот бренд основан компанией Patriot Memory LLC, наиболее широко известной производством оперативной памяти, но она также выпускает и множество других компонентов и аксессуаров для геймеров.

В накопителях серии VPN100 применяется память TLC (three-level cell).

Накопитель пришел к нам в фирменной красивой упаковке: При этом емкость того накопителя, который лежит в коробке, обозначена прямоугольной наклейкой со скругленными углами (256 GB).

Поверх элементов печатной платы закреплен радиатор с зачерненной поверхностью. Радиатор имеет большую эффективную поверхность как за счет разделения на ребра, так и за счет внутренних полостей. Каких-либо креплений радиатора не видно. Видимо, он закреплен на элементах с помощью термоклея.

На обратной стороне тестируемого SSD никаких элементов нет, только печатные проводники и этикетка с наименованием изделия и небольшим набором технических параметров:

Из-за несъемного радиатора этот SSD нельзя будет установить в подавляющее число ноутбуков и гарантировано – ни в один ультрабук.