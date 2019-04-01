Обзор STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004. Термос для путешествий и отдыха

2019-04-01, Автор - Айдар Габдулхаков; [169]
Вы можете себе представить отдых без горячего чая или прохладительного напитка со льдом? Да, жаркие летние дни не за горами, а по вечерам, во время очередного отдыха на природе, хочется насладиться горячим напитком, который вы заварили у себя дома. Однако как сохранить вкус и необходимую температуру приготовленного чая? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию новый термос, который позволяет сохранить аромат не только горячего чая, но и, к примеру, холодного лимонада со льдом. Встречайте, перед вами STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Цена на STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004

Покупателям понравится то, что на данный термос производитель дает пожизненную гарантию, что не может не порадовать. Приобрести STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004 можно в официальном магазине Stanley в России по привлекательной цене в 4 690 рублей. Отдельное внимание следует уделить тому, что при указании промокода MEGAOBZOR в корзине, вы получите 15% скидку. В комплект поставки входят:
  • Stanley Classic 1,9L
  • Инструкция
  • Гарантийный талон

Характеристики

  • Объем: 1,9 л
  • Удержание тепла: 45 ч
  • Удержание холода: 48 ч
  • Напитки со льдом – 192 часа
  • Цвет: Черный

Внешний вид и функционал

Перед нами действительно современный и, можно сказать, многофункциональный термос, который, как нам кажется, сумеет порадовать всех счастливых обладателей STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004. Термос выполнен из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Следует отметить, что корпус устройства и сама внутренняя колба выполнены из нержавеющей стали 18/8, что существенно увеличивает срок службы.

Кроме того, разработчики использовали специальное матовое порошковое покрытие, что позволило не только защитить, но и придать стильный дизайн для STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004.

Благодаря уменьшению зазора между стенками с 9 до 3.5 мм и более тонкому дну термоса, разработчикам удалось увеличить полезный объем термоса, который составил 1.9 л. Термос полностью герметичен и получил вакуумную изоляцию. Все это позволяет не удерживать теплоту горячего напитка на протяжении двух суток, согласитесь, весьма хороший показатель.

Для удобства использования разработчики добавили прочную складную пластиковую ручку, которая сумела отлично вписаться в дизайн термоса. Внутренняя часть ручки получила мягкую пластиковую вставку.

Как и в других термосах, здесь есть свой стаканчик для напитков, который отлично удерживает тепло. Горячий чай будет дольше остывать, а это плюс.

Кроме того, чтобы не растерять тепло внутри термоса, вам нет необходимости полностью открывать крышку. Благодаря специальным тоннелям вам необходимо лишь чуть-чуть приоткрыть ее, после чего можно налить содержимое в стакан.

Большинство пользователь термосы используют лишь для того, чтобы перевозить в нем горячий чай, либо, к примеру, бульон. Однако STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004 способен не только сохранять тепло внутри себя, но и обеспечить удержание холода. То есть, вы легко можете взять данный термос, наполнить его холодным напитком, и взять с собой, к примеру, на пляж. Ваш напиток сохранит свою температуру на протяжении 48 часов. А если же вы закинете внутрь еще и лед, то поддержание температуры сохранится до 8 дней. Лично нам кажется, что это является огромным плюсом. Порадовало то, что термос STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004 можно мыть в посудомоечной машине. Более того, приятным бонусом является то, что производитель дает на свой термос пожизненную гарантию.

Итоги

Подведем итоги по STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004. Перед нами действительно современный термос, который полностью оправдывает свою стоимость, и более того, бьет своих конкурентов на повал. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, стильный дизайн, отличные показатели по удержанию тепла и холода, удобная складная ручка, объем почти в 2 литра и конечно же привлекательная цена. Что касается минусов, нам ничего существенного найти не удалось. Термос STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004 достоин внимания покупателей. Термосы Stanley вы всегда можете найти на официальном сайте.

Комментарии:
Представлены защищенные смартфоны DOOGEE...
Представлены защищенные смартфоны DOOGEEКитайские разработчики представили на российском рынке потрясающие смартфоны: стильную премиум-модель 4в1...
Представлен смартфон DIGMA LINX ARGO 3G...
Представлен смартфон DIGMA LINX ARGO 3GСмартфон DIGMA LINX ARGO 3G оснащён четырёхъядерным процессором MT6580 с тактовой частотой до 1.3 ГГц и о...
Принтер для мгновенной печати Canon IVY ...
Принтер для мгновенной печати Canon IVY Мгновенно распечатывайте свои фотографии сразу после их съемки с помощью принтера для мгновенной печати C...
Ограниченная версия смартфона Xiaomi Bro...
Ограниченная версия смартфона Xiaomi BroXiaomi заключила партнерское соглашение с LINE Messenger, чтобы выпустить ограниченную версию Brown Bear ...
SAMSUNG Galaxy S10 5G пока не будут про...
SAMSUNG Galaxy S10 5G пока не будут проSamsung объявила, что 5 апреля выпустит 5G версию Galaxy S10 в Южной Корее, родной стране Samsung. Недавн...
Новый Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4...
Новый Wi-Fi роутер TP-Link Deco M4TP-Link расширяет свой ассортимент доступных WiFi-систем, выпустив новый Deco M4. ...
Fnatic укомплектовывают состав добавлени...
Fnatic укомплектовывают состав добавлениНедавно ходили слухи о приобретении командой Fnatic пятого игрока, чтобы закрыть вопрос о составе и компл...
Обзор Inspector Raptor. Компактный и нед...
Обзор Inspector Raptor. Компактный и недСегодня героем нашего обзора будет компактный видеорегистратор Inspector Raptor с поддержкой съемки в Ful...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Inspector Raptor. Компактный и недорогой видеорегистраторОбзор Inspector Raptor. Компактный и недорогой видеорегистратор
Обзор Defender Halo Z GM-430L. Недорогая игровая мышкаОбзор Defender Halo Z GM-430L. Недорогая игровая мышка
Обзор Harper GM-A05. Недорогая игровая мышка с макросамиОбзор Harper GM-A05. Недорогая игровая мышка с макросами
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A50 64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A50 64GB
Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 (THN-N502G0640E6)Обзор карты памяти Toshiba EXCERIA PRO N502 (THN-N502G0640E6)
Предварительный обзор Canon Zoemini S. К...
Предварительный обзор Canon Zoemini S. КВ последнее время компактные камеры пользуются небывалым спросом у пользователей, так как это позволяет н...
Обзор Re-Legion. Стильный киберпанк...
Обзор Re-Legion. Стильный киберпанкЯ давно следил за игрой Re-Legion и надеялся, что разработчикам удастся реализовать тот мир киберпанка, о...
«Зенит» представил сверхсветосильный объ...
«Зенит» представил сверхсветосильный объЕсли спросить любого советского фотолюбителя, какой фотоаппарат лучший, то он не колеблясь ответил бы «Зе...
Обзор плюсов и минусов смартфона Vivo V1...
Обзор плюсов и минусов смартфона Vivo V1На днях, компания Vivo представила в Москве уникальный смартфон V15Pro. Всю фронтальную поверхность тут з...
Предварительный обзор HP Reverb. Шикарна...
Предварительный обзор HP Reverb. ШикарнаКрупные компании постоянно выпускают какие-то новые шлемы виртуальной реальности и привлекают внимание по...
Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. Многофу...
Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. МногофуВ женской сумочке, порой, можно найти невероятное количество различных вещей, которые им необходимы в пов...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. М...
Предварительный обзор HyperX QuadCast. МВ последнее время стримеров стало очень много — буквально каждый школьник или студент хочет вести свой ка...
Обзор Creatures Inc. Ловим животных...
Обзор Creatures Inc. Ловим животныхЕсли в любую игру добавить кооперативное прохождение, то она автоматически становится более увлекательной...
Предварительный обзор Enermax Aquafusion...
Предварительный обзор Enermax AquafusionУ системы жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion есть одно большое преимущество — вы можете не пережив...
Обзор Moss Destruction. Классная игра...
Обзор Moss Destruction. Классная играСегодня мы поговорим о достаточно простой игре, которая должна была порадовать своей атмосферой и самобыт...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X3Недавно компания Lenovo официально представила свой новый ноутбук, который предназначен для тех, кто за к...
Обзор RICO. Очень необычный шутер...
Обзор RICO. Очень необычный шутерСегодня мы поговорим о достаточно необычной игре под названием RICO, которая выглядит интересно, у нее со...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor