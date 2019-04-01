Обзор STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004. Термос для путешествий и отдыха

Цена на STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004

Stanley Classic 1,9L

Инструкция

Гарантийный талон

Вы можете себе представить отдых без горячего чая или прохладительного напитка со льдом? Да, жаркие летние дни не за горами, а по вечерам, во время очередного отдыха на природе, хочется насладиться горячим напитком, который вы заварили у себя дома. Однако как сохранить вкус и необходимую температуру приготовленного чая? Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию новый термос, который позволяет сохранить аромат не только горячего чая, но и, к примеру, холодного лимонада со льдом. Встречайте, перед вами STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Покупателям понравится то, что на данный термос производитель дает пожизненную гарантию, что не может не порадовать. Приобрести STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004 можно в официальном магазине Stanley в России по привлекательной цене в 4 690 рублей. Отдельное внимание следует уделить тому, что при указании промокода MEGAOBZOR в корзине, вы получите 15% скидку. В комплект поставки входят:

Характеристики

Объем: 1,9 л

Удержание тепла: 45 ч

Удержание холода: 48 ч

Напитки со льдом – 192 часа

Цвет: Черный

Внешний вид и функционал

Перед нами действительно современный и, можно сказать, многофункциональный термос, который, как нам кажется, сумеет порадовать всех счастливых обладателей STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004. Термос выполнен из качественных материалов и к сборке у нас никаких нареканий не возникло. Следует отметить, что корпус устройства и сама внутренняя колба выполнены из нержавеющей стали 18/8, что существенно увеличивает срок службы.

Кроме того, разработчики использовали специальное матовое порошковое покрытие, что позволило не только защитить, но и придать стильный дизайн для STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004.

Благодаря уменьшению зазора между стенками с 9 до 3.5 мм и более тонкому дну термоса, разработчикам удалось увеличить полезный объем термоса, который составил 1.9 л. Термос полностью герметичен и получил вакуумную изоляцию. Все это позволяет не удерживать теплоту горячего напитка на протяжении двух суток, согласитесь, весьма хороший показатель.

Для удобства использования разработчики добавили прочную складную пластиковую ручку, которая сумела отлично вписаться в дизайн термоса. Внутренняя часть ручки получила мягкую пластиковую вставку.

Как и в других термосах, здесь есть свой стаканчик для напитков, который отлично удерживает тепло. Горячий чай будет дольше остывать, а это плюс.

Кроме того, чтобы не растерять тепло внутри термоса, вам нет необходимости полностью открывать крышку. Благодаря специальным тоннелям вам необходимо лишь чуть-чуть приоткрыть ее, после чего можно налить содержимое в стакан.

Большинство пользователь термосы используют лишь для того, чтобы перевозить в нем горячий чай, либо, к примеру, бульон. Однако STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004 способен не только сохранять тепло внутри себя, но и обеспечить удержание холода. То есть, вы легко можете взять данный термос, наполнить его холодным напитком, и взять с собой, к примеру, на пляж. Ваш напиток сохранит свою температуру на протяжении 48 часов. А если же вы закинете внутрь еще и лед, то поддержание температуры сохранится до 8 дней. Лично нам кажется, что это является огромным плюсом. Порадовало то, что термос STANLEY Classic 1,9L 10-07934-004 можно мыть в посудомоечной машине. Более того, приятным бонусом является то, что производитель дает на свой термос пожизненную гарантию.

Итоги