Обзор SVEN RN-15. Реле напряжения для защиты ваших устройств

2019-05-10, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SVEN RN-15; [157]
Согласитесь, современные технологии развиваются невероятными темпами и это привело к тому, что в наших домах появляется огромное количество различного рода устройств, которые работают от сети и постоянно подключены к розеткам. Однако не все пользователи задумываются о том, что необходимо обзавестись защитой от проблем в сети, что может привести к поломке вашей техники. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию реле напряжения от компании SVEN, которое сумеет защитить подключенные к нему электроприборы от различных сбоев и помех в электрической сети. Встречайте, перед вами модель RN-15. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной, прозрачной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 700 рублей. В комплект поставки включено следующее:
  • Реле напряжения SVEN RN-15
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Защита подключаемых устройств от повышенного/пониженного напряжения
  • Защита от высокочастотных и импульсных сбоев
  • Фиксированные параметры защиты
  • Возможность ручного включения питания нагрузки до истечения срока паузы
  • Индикация режимов работы
  • Защитные шторки на розетке
  • Наличие защитного плавкого предохранителя 15А
  • Выходная мощность (полная): 3300 ВА
  • Макс. поглощаемая энергия импульса
  • Вес: 0.2 кг

Внешний вид и функционал

Перед нами компактное и, как нам кажется, необходимое реле напряжение, которое устанавливается на розетку. Устройство выполнено из белого пластика. Сборка аккуратная и без всяких зазоров.

На одной из сторон находится вилка для подключения реле напряжения к розетке. (230В / 50 Гц).

На противоположной стороне расположена сама розетка с защитными шторками и контактами заземления.

На верхней гране устройства расположилась кнопка «ON», позволяющая принудительно подключить нагрузку. Рядом с ней находятся три светодиодных индикатора режимов работы: «Низкое/Норма/Высокое».

Порадовало то, что разобраться в работе устройства сумеют даже самые неопытные пользователи. Для этого вам достаточно подключить SVEN RN-15 к обычной розетке, после чего устройство начнет проверку сети. Время задержки составляет приблизительно 180 секунд, после чего загорится зеленый индикатор.

Устройство находится в нормальном режиме работы если в действующее напряжении сети находится в допустимых пределах (199-252 В). Если все нормально, зеленый индикатор будет гореть не прерывно. Однако если напряжение выйдет за установленные пороги, то данное устройство автоматически переходит в режим защиты, после чего сразу же происходит обесточивание подключенного устройства и загорится одна из двух других индикаторов: желтая, либо красная. Первый загорается если напряжение понижается, а второй индикатор включится если напряжение повысится и превысит норму. Реле напряжения будет находиться в режиме защиты до того, пока напряжение в сети не достигнет значения из диапазона 204 – 244 В. После перехода реле в режим задержки, зеленый индикатор будет мигать.

Следует отметить, что вам не нужно ничего самостоятельно настраивать, разработчики сделали все за вас. SVEN RN-15 получил под свое управление электронную схему с микропроцессорным управлением. Другими, словами, этот небольшой помощник сумеет избежать от больших бед.

Итоги

Подводя итоги по реле напряжения SVEN RN-15 следует отметить, что за небольшую стоимость вы сумеете обезопасить не только подключенные к данному решению устройства, но и себя. Устройство отлично сумеет вписаться в интерьер любой комнаты, либо помещения. Благодаря фиксированным настройкам устройство не нуждается в программировании и выполняет все свои заложенные функции на отлично. Как нам кажется, устройство полностью оправдывает свою стоимость и достойно внимания покупателей.

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