Обзор Sony Xperia Ear

2019-08-17, Автор - Ramil; Продукт - Sony; [102]
Sony Xperia Ear продаётся в картонной коробке белого цвета.

Внутри находятся гарнитура и пластиковый футляр, а под ними — ещё одна коробочка со сменными амбушюрами и ушными креплениями разных размеров, колпачок для использования гарнитуры без крепления и набор документации.

На внешней панели расположена кнопка, которая стала единственным управляющим элементом устройства. Под кнопкой нашлось место для светодиодного индикатора. На внутренней стороне, которая при ношении обращена к уху, расположены два плоских контакта для зарядки и датчик приближения.

Комплектный футляр предназначен не только для хранения гарнитуры, но и для её зарядки от внутреннего аккумулятора. На задней грани футляра расположены разъём micro-USB, светодиодный индикатор уровня заряда и отверстие для крепления ремешка.

Управление гарнитурой осуществляется голосом — чтобы гаджет начал «прислушиваться» к вам, достаточно нажать единственную кнопку на устройстве.

Sony Xperia Ear относится к классу сверхкомпактных гарнитур, а потому ёмкость аккумулятора гаджета составила скромные 64 мАч. При воспроизведении музыки на максимальной громкости гарнитура разрядилась примерно за 1,5 часа, а при обычном ношении для разговоров и управления смартфоном устройство может проработать 4–5 часов.

Для полноценной работы Sony Xperia Ear необходимо установить на мобильный гаджет одноимённое приложение из Google Play.

С помощью футляра зарядить гарнитуру можно прямо на ходу: ёмкости встроенной в него батареи на 300 мАч хватит примерно на четыре полных зарядки Xperia Ear. Время полной зарядки гарнитуры составляет около 35 минут.

    Технические характеристики Sony Xperia Ear

  • Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 4.1, NFC
  • Датчики: приближения, акселерометр, микрогироскоп
  • Аккумулятор: 65 мАч (гарнитура), 300 мАч (футляр)
  • Габариты: 15,2x29,3x24,3 мм (гарнитура), 29x41x60 мм (футляр)
  • Вес: 6,8 грамма (гарнитура), 39 граммов (футляр)

13000 рублей - рекомендованная цена на момент публикации.


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