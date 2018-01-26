Обзор Start. Нужно больше сериалов

2018-01-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Start; [123]
Хочу сразу отметить, что к отечественным сериалам я отношусь вполне позитивно и хотя иностранные мне кажутся более привлекательными, в ассортименте отечественных проектов тоже есть что посмотреть. Например, тот же «Отель Элеон» или «Крыша мира» вполне можно смотреть, они легкие, понятные и без особой драматургии - шикарно подходят для метро или поездок между городами. И, в приложении Start вы можете смотреть все эти сериалы в высоком качестве, можете загружать сериал себе на смартфон или планшет и выглядит это вполне привлекательно. Так что, я советую присмотреться к приложению в том случае, если вы любите отечественные сериалы и фильмы, которые принято называть классикой. Для вас приложение станет настоящим открытием и позволит получать контент намного проще и удобнее, чем загружать из интернета или смотреть на каких-то левых сайтах. И, да, мы против пиратства и сравнивать сервис с торрентом не будем.

Ассортимент

Выбор сериалов достаточно большой, это меня порадовало. Все же, когда смотришь сериалы каждый день в поездках по городу или перед сном, то хочется иметь в запасе тьму проектов и не думать даже о том, что не будет чего смотреть. Особенно меня порадовала вкладка комедий, где есть все популярные отечественные сериалы, они сняты достаточно современно, стильно и красочно, смотреть интересно и нет ощущения, что смотришь дешевый сериал, снятый в одном помещении. Так же есть отличный выбор сериалов по другим категориям, вы сможете посмотреть проекты про войну, про расследования убийств и прочие детективы. Стоит посмотреть на все категории и посмотреть те варианты, которые вас больше всего интересуют, тогда получится намного больше удовольствия. Но, в любом случае, выбор сериалов здесь громадный и без интересного проекта вы точно не останетесь.

Фильмы

Ассортимент сериалов мне показался больше, чем фильмов, но стоит понимать, что в целом фильмов отечественных снимается меньше, чем сериалов. Однако, есть в ассортименте проекта все современные картины, то же «Притяжение» имеется, «Время первых» и так далее. Если вы фанат отечественного кино, но в кинотеатр не попадаете, то можно смотреть тут все новинки, они выглядят достаточно интересно даже на фоне иностранны конкурентов. Да и есть классические фильмы, которые вы точно любите и точно смотрели всей семьей на праздники или просто вечерами на диване.

Подписка

Стоимость подписки приложения составляет 349 рублей в месяц. Это достаточно низкая стоимость при учете того, в Apple считают 10 долларами 649 рублей, то есть подписка получается около пяти долларов в месяц. Это дешевле Netflix, где еще и перевода на русский нет в большей части контента. Для тех, кто хочет постоянно смотреть сериалы в высоком качестве, сразу после релиза и получать тонну фильмов отечественных, это реально крутая возможность получать контент. И, конечно, вам дадут 7 дней бесплатного доступа к контенту, дабы вы посмотрели как это работает, удобно ли вам пользоваться продуктом и так далее, а потом уже можно думать платить или не платить.

Итог

Приложение оказалось весьма и весьма интересным - реализовано очень хорошо, с применением всех этих новых фишек со свайпами и прочими нововведениями операционной системы. Пользоваться легко, громадный выбор вариантов сериалов и фильмов позволяет хоть целыми днями смотреть контент и получать от этого массу положительных эмоций. Конечно, это приложение нужно в первую очередь тем, кто хочет получать качество, комфорт и отечественные сериалы с фильмами, плюс готов за это платить свои деньги.


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