Обзор TakTark VB603. Беспроводная система видеонаблюдения за ребенком

Видео обзор

Не секрет, что современные мамы все чаще начали использовать новые технологии и различные устройства, чтобы хоть как-то облегчить себе жизнь при уходе за своим маленьким ребенком. Сегодня мы бы хотели представить вашему внимаю беспроводную систему видеонаблюдения за ребенком, или как принято говорить – видео няню. Встречайте перед вами TakTark VB603. Давайте детальней изучим данное решение.

Комплект поставки и цена

Основной блок управления

Беспроводную камеру

Блок питания (2 шт.)

Документация

На момент написания обзора устройство можно было приобрести в интернет-магазине Aliexpress по привлекательной цене в 47 долларов (2900 рублей). Устройство поставляется в премиальной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя следующее:

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, придется по душе многим. Корпус основного блока и камеры для наблюдения выполнены из прочного пластика в белом цвете. TakTark VB603, как нам кажется, сумеет идеально вписаться в интерьер любой комнаты. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Детский блок (камера) закреплен на специальную площадку, которую можно подвесить, либо установить на плоскую поверхность.

Корпус камеры крутится на 360 градусов и даже есть возможность отрегулировать угол наклона.

На одной из боковых граней находится разъем miniUSB для подключения питания и кнопка вкл/выкл.

Спереди красуется объектив камеры, под которой размещена ИК-подсветка. Да, в данном устройстве есть режим «ночного видения», что позволяет следить за своим ребенком даже при выключенном свете. Здесь же можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы и встроенный микрофон.

На тыльной стороне размещена кнопка Reset, динамик и антенна для беспроводного подключения к основному блоку. Дальность связи достигает до 300 метров при прямой видимости. На практике подключение между основным блоком и камерой также показали отличные результаты в работе. Помехой не стали даже бетонные перегородки между этажами. Связь держится уверенно и не прерывается. Замечается небольшая задержка передачи видео, приблизительно в пол секунды.

Длины кабеля для подключения питания более чем достаточно, чтобы установить камеру в любое удобное для вас место.

Основной блок устройства напоминает небольшой смартфон. Спереди красуется цветной 3.2 дюймовый ЖК-дисплей. Углы обзора, конечно, не самые лучшие, однако этого вполне достаточно.

Рядом с дисплеем разместились функциональные кнопки управления: вкл/выкл функции VOX, колыбельная, активация микрофон, вверх/вниз, предыдущее меню и Ок.

Слева можно увидеть кнопку вкл/выкл устройства и разъем miniUSB для зарядки.

На тыльной стороне расположен динамик и выдвижная ножка, позволяющая установить основной блок устройства на поверхность стола.

Отдельное внимание следует уделить тому, что благодаря встроенному аккумулятору мощностью 750 мАч, вы легко сможете переносить основной блок управления в любое удобное место. Полной зарядки аккумулятора хватает до 4-5 часов работы.

Теперь о функционале TakTark VB603. Здесь есть все необходимое для молодых мам. Во-первых, в устройстве предусмотрена функция измерения температуры в комнате. Информация высвечивается в левом верхнем углу экрана. Пользователи также могут настроить дату и время.

Однако одной из главных фишек устройства является создание расписания времени кормления ребенка. Для этого достаточно зайти в главное меню девайса и перейти в соответствующий пункт управления, чтобы далее отредактировать необходимое вам время.

Для того, чтобы ваш ребенок чувствовал себя спокойно и комфортно, разработчики дали возможность включать колыбельную для малыша. Всего 8 различных композиций, которые чередуются друг за другом. Изменить их очередность, либо добавить собственные, возможности нет.

Микрофон показывает неплохие результаты в работе с обоих устройств. Однако приближаться с основным блоком к камере лучше не стоит, ибо начнутся помехи. В этом случае необходимо убавить громкость основного блока до нуля, при помощи кнопок стрелок.

Итоги

Подводя итоги по беспроводной системе видеонаблюдения за ребенком TakTark VB603, следует отметить, что перед нами отличное решение для того, чтобы не оставлять своего малыша без присмотра. Тем самым вы сумеете существенно сэкономить свое время и не сидеть рядом со своим малышом, когда он спит, ведь достаточно будет просто носить с собой основной блок управления и, при необходимости вы можете не просто следить, но и слышать. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, неплохой функционал, беспроводное подключение к камере, встроенный аккумулятор основного блока, ночное видение, удобство пользования и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.