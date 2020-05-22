Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super

Кто бы вам что не рассказывал, но для получения бескомпромиссно высокого FPS во всех играх на ультра настройках, необходим мощный настольный компьютер. Как оказалось, в природе существует и второй вариант развития событий — приобрести кастомный игровой моноблок.Нам написала компания KANIN с предложением протестировать их модель ThinkView c мощной конфигурацией на процессоре Intel Core i5-9600K, быстром SSD на 500GB, ОЗУ Kingston HyperX Fury 16GB DDR4 и, видеокарте GeForce RTX 2070 SUPER. В этом обзоре мы проверим, как данная модель показала себя в действии, насколько легко произвести апгрейд железа и нет ли проблем с перегревом системы.

Комплектация

По умолчанию моноблок ThinkView поставляется вместе с клавиатурой Logitech и гарнитурой Sennheiser, но в нашем случае их не оказалось. Среди остального в коробке находятся сам моноблок, двухсоставная ножка, внешний Wi-Fi адаптер, набор болтов и небольшая документация.

Дизайн

Внешне ThinkView представляет собой эргономичный изогнутый монитор с нишей сзади под все железо. Самое приятное в такое форм-факторе является то, что для работы моноблоку необходим лишь один кабель питания, поэтому об огромной куче проводов под столом можно забыть.

Посмотрев сбоку, оказывается, что сзади имеется ниша под все железо с большим обилием перфорации для охлаждения.

Вся конструкция держится на аккуратной ножке в золотом цвете. Она позволяет регулировать угол наклона моноблока от -5 до 10 градусов.

Справа в корпусе имеется выдвижная ножка под наушники. Очень практичное решение, совершенно непонятно почему оно не пользуется популярностью у производительней игровых мониторов.

Слева имеются два разъема USB 2.0.

Весь остальной же набор портов находится снизу. Здесь представлено 2 х USB 2.0, 4 x USB 3.1 Gen 1, 2 x Gigabit LAN (RJ-45), 6 x Аудио разъёмы, 2 х HDMI и все остальные.

В правом нижнем углу находится физическая кнопка включения и пять клавиш для управления настройками в меню самого монитора

Касательно материалов, то моноблок он выполнен полностью из пластика, а его общий вес составляет около 15 кг.

Для доступа к железу необходимо открутить 9 болтиков и в одно движение снять заднюю крышку. После этого сразу видно, что перед нами обычный стационарный компьютеров с возможностью апгрейда любого из элементов.

Экран

ThinkView оснащен большим изогнутым дисплеем с SVA матрицей от Samsung на 31,5." Качество цветопередачи отличное, углы обзора хорошие без сильных сдвигов цветов, а уровень контрастности составляет 3000:1. Его разрешение составляет Full HD и этого вполне хватает, учитывая тот момент, что интерфейс Windows до сих пор не оптимизирован под 4K, а у многих игр проблемы с совместимостью в высоком разрешении.Единственное, что огорчает это частота обновления кадров в 60 Гц, вместо положенных игровых 144 Гц. Этот момент может стать принципиальным для любителей динамичных игр. Зато время отклика составляет всего 3 мс, а максимальная яркость сносные 250 нит.

Сам экран можно настроить через меню, для вызова которого необходимо нажать на физическую клавишу снизу. Через него можно выставить цветовой режим, сменить уровень яркости и контраста, изменить уровень температуры цветов, установить автояркость и другое.

Железо

По уровню железа моноблок ThinkView можно собрать полностью на свое усмотрение. При желании можно обратиться за помощью в выборе комплектующих к специалистам Kanin, это бесплатно. Также есть возможность заказать моноблок без чего-либо и собрать его самостоятельно.Нам же досталась версия с процессором Intel Core i5-9600K, видеокартой GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER, оперативной памятью Kingston HyperX Fury 16GB DDR4 и твердотельным накопителем Samsung SSD 500GB m.2. Расскажем обо все по порядку.Процессор Intel Core i5-9600K имеет 6 ядер (6 потоков) и работает на частоте от 3,7 Гц до 4,6 Гц. Уровень TDP составляет 95 W.

В качестве видеокарты выступает GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER, работающая на частоте 1785 МГц. Ее объем видеопамяти составляет 8 Гбайт типа GDDR6. Она полностью поддерживает работу с VR проектами.

Касательно запуска игр AAA-класса, то в этом плане здесь полный порядок. Мы проводили тест в GTA 5, Metro: Exodus, Control, Battlefield 5 и Doom Eternal. Во всех случаях все без проблем шло на ультра настройках с высоким FPS, при этом все работает тихо благодаря правильно настроенной системе охлаждения.

Оперативная память Kingston HyperX Fury типа DDR4 имеет объем на 16 Гбайт с частотой 3,7 Гц.

В скорости работы системы внес большой вклад SSD типа NVMe M.2 объемом 500 Гбайт. Благодаря нему. Все элементы системы и программы запускаются за пару мгновений.

Итоги

ThinkView T-P3302C — это интересное решение для тех, кто не хочет самостоятельно заморачиваться со сборкой ПК и при этом хочет получить эргономичный дизайн без лишних проводов. К его плюсам мы отнесли гибкую систему кастомизации, большой дисплей с качественной матрицей, богатую комплектацию и продуманный корпус с выдвижной подставкой под наушники.К его минусам мы отнесли частоту обновления кадров дисплея в 60 Гц.