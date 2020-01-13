Обзор VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BACKPACK 601802. Складной рюкзак

2020-01-13, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BACKPACK 601802; [98]
Согласитесь, что стильный и компактный рюкзак является необходимым решением для современного человека. Количество мобильных устройств растет и практически у каждого есть свой ноутбук, планшет, смартфон и многое другое. Все это необходимо где-то переносить. На помощь приходят различные рюкзаки и сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию универсальный складной рюкзак VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BACKPACK 601802, который сумеет привлечь внимание покупателей своими возможностями.

Цена

Приобрести данный рюкзак можно в официальном магазине VICTORINOX в России по привлекательной цене 4530 рублей. В наличии имеется два цвета: синий и зеленый. Кроме того, при использовании промокода MEGA10, есть возможность получить специальное предложение. Не упустите свой шанс.

Внешний вид и функционал

В нашем распоряжении рюкзак Victorinox, выполненный в зеленом цвете. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось, все выполнено аккуратно и надежно.

Пользователям понравится то, что рюкзак аккуратно и компактно складывается для хранения и переноски. Рюкзак не будет занимать много места. В сложенной форме рюкзак больше напоминает небольшую сумочку для косметики.

После превращения пользователи получают под свое управление рюкзак объемом в 16 литров.

Здесь всего два отсека: основное и передний карман.

Основное отделение отлично подойдет для того, чтобы хранить вещи и предметы первой необходимости.

Данный отсек достаточно вместительный и сюда, при необходимости, вы можете положить даже небольшую куртку. Основной отсек закрывается на две молнии.

Для удобства разработчики добавили в рюкзак дополнительный передний карман, где можно хранить вещи, которые всегда должны быть под рукой. Сюда, к примеру, можно положить зарядник от вашего мобильного устройства, небольшой Power Bank, смартфон и многое другое.

Плечевые ремни регулируются, что позволяет максимально комфортно настроить необходимую высоту.

Итоги

Подводя итоги по VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BACKPACK 601802 (специальное предложение по промокоду: MEGA10), следует отметить, что перед нами отличный рюкзак, который подойдет на все случаи жизни, особенно тем, кто ведет активный образ жизни. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы, возможность сложить рюкзак до компактных размеров, вместительный основной отсек, наличие дополнительного кармашка. Существенных минусов нам выявить не удалось. Как нам кажется, данный рюкзак сумеет привлечь внимание покупателей.

Особенности

  • Вес: 0,3 кг
  • Габариты: 25 x 14 x 46
  • Материал: Полиэстер 150D
  • Объем: 16 л
  • Цвет: Зелёный

Комментарии и отзывы VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BACKPACK 601802
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