Обзор VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BACKPACK 601802. Складной рюкзак

Согласитесь, что стильный и компактный рюкзак является необходимым решением для современного человека. Количество мобильных устройств растет и практически у каждого есть свой ноутбук, планшет, смартфон и многое другое. Все это необходимо где-то переносить. На помощь приходят различные рюкзаки и сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию универсальный складной рюкзак VICTORINOX 17.1 COLOR PACKABLE BACKPACK 601802, который сумеет привлечь внимание покупателей своими возможностями.

Цена

MEGA10

Приобрести данный рюкзак можно в официальном магазине VICTORINOX в России по привлекательной цене 4530 рублей. В наличии имеется два цвета: синий и зеленый. Кроме того, при использовании промокода, есть возможность получить специальное предложение. Не упустите свой шанс.

Внешний вид и функционал

В нашем распоряжении рюкзак Victorinox , выполненный в зеленом цвете. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось, все выполнено аккуратно и надежно.

Пользователям понравится то, что рюкзак аккуратно и компактно складывается для хранения и переноски. Рюкзак не будет занимать много места. В сложенной форме рюкзак больше напоминает небольшую сумочку для косметики.

После превращения пользователи получают под свое управление рюкзак объемом в 16 литров.

Здесь всего два отсека: основное и передний карман.

Основное отделение отлично подойдет для того, чтобы хранить вещи и предметы первой необходимости.

Данный отсек достаточно вместительный и сюда, при необходимости, вы можете положить даже небольшую куртку. Основной отсек закрывается на две молнии.

Для удобства разработчики добавили в рюкзак дополнительный передний карман, где можно хранить вещи, которые всегда должны быть под рукой. Сюда, к примеру, можно положить зарядник от вашего мобильного устройства, небольшой Power Bank, смартфон и многое другое.

Плечевые ремни регулируются, что позволяет максимально комфортно настроить необходимую высоту.

Итоги

MEGA10

Особенности

Вес: 0,3 кг

Габариты: 25 x 14 x 46

Материал: Полиэстер 150D

Объем: 16 л

Цвет: Зелёный