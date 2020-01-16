Обзор VICTORINOX 602148. Лучший рюкзак для путешествий

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и действительно необходимыми для комфортной жизни решениями. Встречайте, перед вами идеальный рюкзак для путешествий - VICTORINOX 602148.

Цена

MEGA10

Приобрести VICTORINOX 602148 можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 10 210 рублей. Также следует отметить, что при использовании промокодавы сможете получить специальное предложение. Как нам кажется, данный рюкзак полностью оправдывает свою стоимость.

Дизайн

Начнем с того, что рюкзак VICTORINOX отлично подходит для переноски тяжелых грузов и этому способствуют плечевые ремни, которые выполнены из усиленной ткани. Объем рюкзака составляет 20 литров. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Рюкзак выполнен из полиэстера.

Разработчикам следует отдать должное за то, что они постарались действительно удобный рюкзак. Кроме того, в качестве бонуса, на внешней стороне размещен вертикальный карман на молнии, внутри которого можно найти открывалку для бутылок. Данный карман отлично также отлично подойдет для хранения небольших вещей.

По бокам также размещены карманы для бутылок с водой.

Специальная дышащая спинка не позволит пользователю чувствовать дискомфорт даже при длительном ношении.

Плечевые ремни можно быстро отрегулировать и подобрать для себя оптимальную высотку.

Сверху предусмотрена прочная ручка, позволяющая переносить рюкзак в одной руке.

Кроме того, здесь же находится отделение на молнии с мягким отсеком для ноутбука. При необходимости вы можете докупить небольшой замок и зафиксировать им молнию.

Основной отсек закрывается на вертикальную молнию и дополнительно скрепляется при помощи заклепки.

Отдельное внимание следует уделить тому, что разработчики защитили данный отсек дополнительными боковыми фиксаторами. Для этого необходимо скрутить верхнюю часть рюкзака и зафиксировать на специальные защелки.

Здесь вы можете хранить все необходимое, к примеру мелкие предметы, различные гаджеты и многое другое. Внутри есть дополнительный разделительный карман для ваших документов и специальное кольцо для ключей, а в переднем кармане можно найти еще и открывалку для бутылок.

Итоги

MEGA10

Характеристики

Вес (кг): 0,86

Коллекция: Altmont Classic

Материал: Полиэстер

Объем (л): 20

Отделение для ноутбука с диагональю экрана 15”

Размеры (см.): 29 х 15 х 44

Цвет: Зеленый