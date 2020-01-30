Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городской рюкзак

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника для переноски своих личных вещей и даже ноутбука. Встречайте, перед вами стильный городской рюкзак VICTORINOX 609845, получивший под свое управление все необходимое. Давайте детальнее изучим данную модель.

Цена

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Внешний вид

В нашем распоряжении рюкзак в интересной расцветке оливковый камуфляж, который, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Приобрести данное решение можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 11 030 рублей. Кроме того, при использовании промокодаможно получить специальное предложение.К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Современный и стильный дизайн отлично подойдет для использования рюкзака в городском режиме. Он выполнен из полиэфирной ткани, что позволяет использовать рюкзак Victorinox для переноски тяжелых грузов.

Плечевые ремни регулируются по высоте, что позволяет подобрать для себя оптимальный уровень для ношения. Понравилось то, что они выполнены из усиленной ткани.

На спинке рюкзака предусмотрено специальное крепление, позволяющее прикрепить его к чемодану.

Сверху можно увидеть специальную ручку для переноски рюкзака.

С внешней стороны рюкзака расположен вертикальный карман на молнии, внутри которой можно найти открывалку для бутылок.

По центру спрятан еще один карман для электронных устройств с магнитной застежкой.

Разработчики предусмотрели в данном рюкзаке отделение для ноутбука с мягкими сетками, что позволяет не переживать за сохранность устройства.

Кроме того, для надежности, вы можете зафиксировать молнию замком.

Основной карман рюкзака открывается через двойную вертикальную молнию. Внутри есть все необходимое для того, чтобы хранить здесь свои документы, различную мелочевку, ручки, ключи и многое другое.

Объем рюкзака составляет 14 литров, что является идеальным решением для городских жителей. Рюкзак станет не только стильным аксессуаром, но и позволит переносить с собой все необходимое для повседневной жизни.

Итоги

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Подводя итоги по VICTORINOX 609845 (специальное предложение по промокоду:), следует отметить, что перед нами идеальный рюкзак для городских жителей. С данным решением вы сможете брать с собой все необходимое, и даже ноутбук. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы, отсек для ноутбука, интересный цвет.

Характеристики