Обзор VICTORINOX CLASSIC 0.6223. Многофункциональный нож-брелок

Комплект поставки и цена

В женской сумочке, порой, можно найти невероятное количество различных вещей, которые им необходимы в повседневной жизни: пилки для ногтей, ножницы, пинцет и многое другое. Однако, как нам кажется, они занимают слишком много места. Пришло время обзавестись многофункциональным решением, которое позволяет уменьшить их количество и совместить необходимые инструменты в одном устройстве. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональный нож-брелок VICTORINOX CLASSIC 0.6223, получивший под свое управление сразу 7 функций и приятную стоимость. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.Нож-брелок VICTORINOX CLASSIC 0.6223 поставляется в стильной упаковке. На момент написания обзора стоимость устройства составляла 1150 рублей. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри коробки находится лишь сам нож-брелок и черный чехол из искусственной кожи. Приобрести данный швейцарский нож можно в официальном магазине Victorinox в России. Указав промокод MEGAOBZOR в корзине, получите специальное предложение.

Особенности

Страна изготовитель: Швейцария

Производитель: Victorinox, Switzerland

Цвет рукояти: красный

Материал рукояти: Пластик

Количество функций: 7

Высота/Длина: 9/58 мм

Вес: 22 гр.

Внешний вид и функционал

Нож брелок VICTORINOX CLASSIC 0.6223 выполнен из качественных материалов. Сборка аккуратная и надежная. Благодаря своим компактным размерам, данное устройство не займет много места в вашей сумочке.

Кроме того, при помощи черного чехла из искусственной кожи, вы можете не переживать за сохранность внешнего вида ножа и предметов, которые находятся в вашей сумочке, особенно телефона.

На одной из сторон ножа находится специальное кольцо, которое позволяет зацепить VICTORINOX CLASSIC к связке ключей, либо подвесить на цепочку. Данное решение позволит не затеряться ему среди вещей.

На одной из боковых граней можно увидеть логотип компании производителя. Здесь же спрятался небольшой металлический пинцет.

На противоположной стороне находится еще и пластиковая зубочистка.

В данном ноже есть все необходимое для прекрасной половины человечества. На одной из граней рукояти разместились небольшие ножницы.

На противоположной гране VICTORINOX CLASSIC 0.6223 расположились сразу два инструмента: нож и пилка для ногтей, которая также выполняет функцию отвертки.

Отдельное внимание следует уделить тому, что лезвие и инструменты устройства выполнены из нержавеющей стали, что существенно увеличивает срок их службы. Стильный, компактный, многофункциональный нож-брелок VICTORINOX CLASSIC 0.6223, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным пользователям. Следует отметить, что данные ножи можно приобрести и в других цветах. Ознакомиться со всеми представленными моделями можно по следующей ссылке - Victorinox Classic

Итоги

Подводя итоги по многофункциональному ножу-брелку VICTORINOX CLASSIC 0.6223, следует отметить, что данное решение, как нам кажется, идеально подойдет не только для прекрасной половины человечества, но и мужчинам, ведь устройство обзавелось сразу 7 функциями: лезвие, пилка для ногтей, отвертка, ножницы, кольцо для ключей, пинцет и зубочистка. Согласитесь, если вы будете носить все эти инструменты по отдельности, то они будут занимать слишком много места. Если вы хотите приобрести для себя, либо в качестве подарка нож-брелок VICTORINOX CLASSIC 0.6223, то обязательно посетите интернет-магазин ivictorinox.ru, где вы сможете выбрать для себя нужную расцветку и более того, подобрать и дополнительные аксессуары для него.