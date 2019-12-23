Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский армейский нож с 14 функциями

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию перочинный нож компании VICTORINOX, который идеально подойдет на все случаи жизни и позволит заполучить в небольшом устройстве сразу 14 функций. Встречайте, перед вами модель CLIMBER 1.3703. Давайте детальней изучим данную новинку.
Комплект поставки и ценаУстройство поставляется в фирменной упаковке. Комплект поставки включает в себя сам нож и документацию. Приобрести данное решение можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 2440 рублей. Также следует отметить, что при использовании специального промокода MEGA10 можно получить специальное предложение.
Внешний вид и функционалVICTORINOX CLIMBER получил под свое управление стильный дизайн. Кроме того, вы можете выбрать для себя один и шести расцветок. В нашем распоряжении нож с красной рукоятью.
Нож отлично ложится в руку и им удобно пользоваться. Все инструменты надежно зафиксированы к корпусу и выполнены из нержавеющей стали. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Рукоять выполнена из прочного пластика.
На одной из граней спрятана пластиковая зубочистка и небольшой пинцет.
Разработчики добавили специальное кольцо, позволяющее подвесить нож к связке ключей, либо на шнурок.
С одной стороны, разместились сразу два лезвия (большое и малое). Лезвия отлично заточены. Здесь же можно найти консервный нож и открывалку для бутылок. К них также есть дополнительные инструменты (малая, большая отвертка, инструмент для снятия изоляции). Помимо всего этого сюда уместились еще и ножницы.
На противоположной стороне находится следующее: штопор, шило, кернер, многофункциональный крючок.
ИтогиПодводя итоги по швейцарскому ножу Victorinox (специальное предложение по промокоду: MEGA10), следует отметить, что перед нами незаменимый помощник для тех, кто ведет активный образ жизни и частенько выбирается на природу. В небольшом корпусе разработчикам удалось разместить сразу 14 полезных функций, которые, несомненно, могут пригодиться вам в любой момент. Нож отлично показал себя в работе. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, компактные размеры и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.
Особенности
- Вес: 82 гр.
- Высота: 18 мм
- Длина: 91 мм
- Количество функций: 14
- Материал рукояти: Пластик
- Красная рукоять
- Компания производитель: Victorinox, Switzerland
- Страна изготовитель: Швейцария