Обзор VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPACK 32389404. Лучший городской рюкзак

2020-01-20, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPACK 32389404; [114]
Вы ведете активный образ жизни и вам необходимо, чтобы ваш ноутбук и множество других необходимых вещей были всегда под рукой? Кажется, пришло время обзавестись идеальным помощником. Встречайте, перед вами рюкзак VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPACK 32389404, получивший под свое управление все необходимое для современного человека.

Стоимость

Приобрести VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 10 590 рублей. Также хочется отметить, что при использовании промокода MEGA10, каждый сможет получить специальное предложение.

Дизайн

Рюкзак Victorinox сумеет привлечь внимание большинство покупателей, особенно если вам всегда под рукой необходим ноутбук. Общий объем рюкзака составляет 19 литров, чего, как нам кажется, более чем достаточно для современного городского жителя. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Разработчики использовали нейлон, который уже успел зарекомендовать себя. Другими словами, рюкзак сумеет прослужить вам достаточно длительную службу.

Здесь всего два основных отсека. Для ноутбука предусмотрено мягкое отделение с быстрым доступом с боковой стороны. Поддерживаются устройства диагональю не больше 17.

Основная секция включает в себя скрытый карман на молнии, растяжной разделитель и карманы для различных периферийных устройств.

Фиксируется данный отсек при помощи специальных ремней.

Для удобства разработчики добавили ручку для переноски.

Кроме того, рядом с ней спрятан еще один дополнительный карман.

Плечевые ремни регулируются по высоте, что позволяет подобрать для себя комфортный уровень для ношения. Понравилось то, что ваши вещи будут надежно защищены от попадания воды. Этому способствуют водоотталкивающие застежки-молнии.

Мягкая спинка не позволит вам устать даже при длительном ношении. Следует сказать, что разработчикам удалось создать идеального помощника для пользователей, которые проживают в крупных городах и ведут активный образ жизни.

Итоги

Подводя итоги по VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPACK 32389404 (специальное предложение по промокоду: MEGA10), следует отметить, что перед нами, идеальный городской помощник, который позволяет всегда держать под рукой все необходимое, включая и свой ноутбук. Данный рюкзак полностью создан для городской жизни, и он обязательно сумеет привлечь внимание пользователей, которые постоянно находятся в движении. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы, стильный дизайн, отсек для ноутбука с диагональю до 17 дюймов, защищенность от попадания воды и множество полезных карманов. Выбор остается за вами. Рюкзак полностью оправдывает свою стоимость и сумеет стать незаменимым помощником в вашей жизни.

Характеристики

  • Вес (кг): 0,9
  • Габариты: 32 x 13 x 48
  • Материал: нейлон
  • Объем (л): 19
  • Цвет: серый

Комментарии и отзывы VICTORINOX FLAPOVER LAPTOP BACKPACK 32389404
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