Обзор VICTORINOX FORESTER. Нож на все случаи жизни

2019-12-30, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - VICTORINOX FORESTER; [268]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональный швейцарский нож от VICTORINOX, получивший под свое управление все необходимые инструменты. Встречайте, перед вами модель FORESTER. Данная новинка отлично подойдет для тех, кто ведет активный образ жизни и проживает в своем частном доме.

Комплект поставки и цена

Нож поставляется в премиальной упаковке из картона, на которой можно всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам нож и документацию. Приобрести нож FORESTER можно в нескольких расцветках в официальном магазине VICTORINOX в России по привлекательной цене в 2950 рублей. Кроме того, каждый может получить специальное предложение при использовании промокода MEGA10.

Внешний вид и функционал

VICTORINOX FORESTER получил приятный и стильный дизайн, который, как нам кажется, сумеет привлечь внимание даже самых капризных покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Лезвие и дополнительные инструменты выполнены из нержавеющей стали, а рукоять ножа сделана из красного нейлона. При своем весе в 128 гр и длине в сложенном состоянии в 111 мм, нож очень удобно держать в руке и можно носить его с в своем кармане, либо рюкзаке.

На боковой гране спрятаны пинцет и пластиковая зубочистка.

Между ними находится специальное кольцо для подвешивания ножа к связке ключей, либо шнурку.

На одной из граней разместился штопор и шило, которое также можно использовать в качестве кернера.

Основное, фиксирующееся лезвие расположено с противоположной стороны. Отличная заточка позволяет сразу же начать им пользоваться. Здесь же обосновались еще несколько необходимых инструментов:
  • Консервный нож с малой отверткой
  • Фиксирующаяся открывался для бутылок с отверткой и инструментом для снятия изоляции
  • Пила по дереву

Другими словами, в данном ноже есть все необходимое для того, чтобы чувствовать себя комфортно не только в повседневной жизни, но и при выезде в лес с ночевкой. В одном корпусе сумели уместить сразу 12 полезных функций. Как нам кажется, VICTORINOX FORESTER станет идеальным помощником для тех, кто живет в частном доме.

Итоги

Подводя итоги по многофункциональному ножу VICTORINOX (специальное предложение по промокоду: MEGA10), следует отметить, что перед нами идеальное решение на все случаи жизни. Разработчики сумели подобрать лишь необходимые инструменты и функции, которые точно вам пригодятся. Выезжая на очередной поход в лес вам не придется брать с собой множество инструментов, ведь в небольшом ноже VICTORINOX FORESTER есть все что нужно. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, отличный функционал, качественные материалы и сборка, и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип: нож
  • Тип ножа: многофункциональный
  • Назначение ножа: для выживания
  • Тип клинка: Drop Point
  • Заточка: прямая
  • Тип замка: Liner Lock
  • Количество инструментов (функций): 12
  • Марка стали: X50CrMoV15
  • Наконечники отвёрток / ключей: плоский (SL)
  • Длина сложенного: 111 мм
  • Ширина: 32 мм
  • Толщина: 18.5 мм
  • Вес: 126 г

Комментарии и отзывы VICTORINOX FORESTER
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