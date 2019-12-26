Обзор VICTORINOX HUNTER. Многофункциональный нож для выживания

2019-12-26, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - VICTORINOX HUNTER; [264]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника на время очередного похода в лес. Встречайте, перед вами многофункциональный нож VICTORINOX HUNTER, получивший под свое управление сразу 12 функций. Давайте детальнее изучим данную новинку.

Комплект поставки и цена

Нож поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам нож и документацию. Покупатели смогут выбрать для себя один множества расцветок рукояти. Приобрести данное решение можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 3120 рублей. Следует отметить, что можно получить специальное предложение. Для этого достаточно будет использовать промокод MEGA10.

Внешний вид и функционал

Дизайн VICTORINOX HUNTER, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Материал лезвий и инструментов выполнен из нержавеющей стали, а рукоятка сделана из прочного пластика.

На одной из боковых граней можно увидеть стилизованную картинку и логотип компании производителя. Нож отлично ложится в руку и им действительно удобно пользоваться. Длина VICTORINOX HUNTER, в сложенном состоянии составляет 111 мм, а все равен 102 г. Другими словами, благодаря своим компактным габаритам, нож всегда будет у вас под рукой.

Для удобства здесь есть специальное кольцо для подвешивания ножа к связке ключей, либо шнурку.

Основной клинок имеет прямую заточку. В ноже был использован специальный тип замка Liner Lock. Клинок надежно фиксируется в открытом положении, что позволяет избежать случайного складывания. Для того, чтобы сложить клинок, необходимо передвинуть механизм зажима при помощи специальной кнопки.

На этой же грани разместились еще несколько дополнительных инструментов:
  • Пила по дереву
  • Нож для разделывания туш
  • Открывалка для бутылок
  • Открывалка для консервных банок
  • Отвертка плоская
  • Инструмент для снятия изоляции

На противоположной стороне расположены еще два дополнительных инструмента: штопор и шило.

Помимо этого, на боковых гранях спрятана пластиковая зубочистка и небольшой пинцет.

В общей сложности нож получил под свое управление сразу 12 функций. Разработчики добавили лишь самые необходимые инструменты для выживания.

Итоги

Подводя итоги по многофункциональному ножу Victorinox (специальное предложение по промокоду: MEGA10) следует отметить, что перед нами идеальное решение для пользователей, которые ведут активный образ жизни и часто выезжают на природу. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, сразу 12 функций, качественные материалы и сборка, компактные габариты и привлекательная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность VICTORINOX HUNTER нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип: нож
  • Тип ножа: многофункциональный
  • Назначение ножа: для выживания
  • Тип клинка: Drop Point
  • Заточка: прямая
  • Тип замка: Liner Lock
  • Количество инструментов (функций): 12
  • Материал инструмента: нержавеющая сталь
  • Материал лезвия: нержавеющая сталь
  • Марка стали: X50CrMoV15
  • Твердость стали, HRC: 55-56
  • Покрытие клинка: полированное
  • Материал рукояти: пластик
  • Длина сложенного: 111 мм
  • Ширина: 31.5 мм
  • Толщина: 18.5 мм
  • Вес: 102 г

Комментарии и отзывы VICTORINOX HUNTER
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