Обзор VICTORINOX HUNTER. Многофункциональный нож для выживания

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника на время очередного похода в лес. Встречайте, перед вами многофункциональный нож VICTORINOX HUNTER, получивший под свое управление сразу 12 функций. Давайте детальнее изучим данную новинку.
Комплект поставки и ценаНож поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам нож и документацию. Покупатели смогут выбрать для себя один множества расцветок рукояти. Приобрести данное решение можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 3120 рублей. Следует отметить, что можно получить специальное предложение. Для этого достаточно будет использовать промокод MEGA10.
Внешний вид и функционалДизайн VICTORINOX HUNTER, как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Материал лезвий и инструментов выполнен из нержавеющей стали, а рукоятка сделана из прочного пластика.
На одной из боковых граней можно увидеть стилизованную картинку и логотип компании производителя. Нож отлично ложится в руку и им действительно удобно пользоваться. Длина VICTORINOX HUNTER, в сложенном состоянии составляет 111 мм, а все равен 102 г. Другими словами, благодаря своим компактным габаритам, нож всегда будет у вас под рукой.
Для удобства здесь есть специальное кольцо для подвешивания ножа к связке ключей, либо шнурку.
Основной клинок имеет прямую заточку. В ноже был использован специальный тип замка Liner Lock. Клинок надежно фиксируется в открытом положении, что позволяет избежать случайного складывания. Для того, чтобы сложить клинок, необходимо передвинуть механизм зажима при помощи специальной кнопки.
На этой же грани разместились еще несколько дополнительных инструментов:
- Пила по дереву
- Нож для разделывания туш
- Открывалка для бутылок
- Открывалка для консервных банок
- Отвертка плоская
- Инструмент для снятия изоляции
На противоположной стороне расположены еще два дополнительных инструмента: штопор и шило.
Помимо этого, на боковых гранях спрятана пластиковая зубочистка и небольшой пинцет.
В общей сложности нож получил под свое управление сразу 12 функций. Разработчики добавили лишь самые необходимые инструменты для выживания.
ИтогиПодводя итоги по многофункциональному ножу Victorinox (специальное предложение по промокоду: MEGA10) следует отметить, что перед нами идеальное решение для пользователей, которые ведут активный образ жизни и часто выезжают на природу. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, сразу 12 функций, качественные материалы и сборка, компактные габариты и привлекательная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность VICTORINOX HUNTER нам выявить не удалось.
Особенности
- Тип: нож
- Тип ножа: многофункциональный
- Назначение ножа: для выживания
- Тип клинка: Drop Point
- Заточка: прямая
- Тип замка: Liner Lock
- Количество инструментов (функций): 12
- Материал инструмента: нержавеющая сталь
- Материал лезвия: нержавеющая сталь
- Марка стали: X50CrMoV15
- Твердость стали, HRC: 55-56
- Покрытие клинка: полированное
- Материал рукояти: пластик
- Длина сложенного: 111 мм
- Ширина: 31.5 мм
- Толщина: 18.5 мм
- Вес: 102 г