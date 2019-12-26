Обзор VICTORINOX HUNTER. Многофункциональный нож для выживания

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника на время очередного похода в лес. Встречайте, перед вами многофункциональный нож VICTORINOX HUNTER, получивший под свое управление сразу 12 функций. Давайте детальнее изучим данную новинку.

Комплект поставки и цена

MEGA10

Нож поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам нож и документацию. Покупатели смогут выбрать для себя один множества расцветок рукояти. Приобрести данное решение можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 3120 рублей. Следует отметить, что можно получить специальное предложение. Для этого достаточно будет использовать промокод

Внешний вид и функционал

Дизайн VICTORINOX HUNTER , как нам кажется, сумеет привлечь внимание большинство покупателей. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Материал лезвий и инструментов выполнен из нержавеющей стали, а рукоятка сделана из прочного пластика.

На одной из боковых граней можно увидеть стилизованную картинку и логотип компании производителя. Нож отлично ложится в руку и им действительно удобно пользоваться. Длина VICTORINOX HUNTER, в сложенном состоянии составляет 111 мм, а все равен 102 г. Другими словами, благодаря своим компактным габаритам, нож всегда будет у вас под рукой.

Для удобства здесь есть специальное кольцо для подвешивания ножа к связке ключей, либо шнурку.

Основной клинок имеет прямую заточку. В ноже был использован специальный тип замка Liner Lock. Клинок надежно фиксируется в открытом положении, что позволяет избежать случайного складывания. Для того, чтобы сложить клинок, необходимо передвинуть механизм зажима при помощи специальной кнопки.

Пила по дереву

Нож для разделывания туш

Открывалка для бутылок

Открывалка для консервных банок

Отвертка плоская

Инструмент для снятия изоляции

На этой же грани разместились еще несколько дополнительных инструментов:

На противоположной стороне расположены еще два дополнительных инструмента: штопор и шило.

Помимо этого, на боковых гранях спрятана пластиковая зубочистка и небольшой пинцет.

В общей сложности нож получил под свое управление сразу 12 функций. Разработчики добавили лишь самые необходимые инструменты для выживания.

Итоги

MEGA10

Особенности

Тип: нож

Тип ножа: многофункциональный

Назначение ножа: для выживания

Тип клинка: Drop Point

Заточка: прямая

Тип замка: Liner Lock

Количество инструментов (функций): 12

Материал инструмента: нержавеющая сталь

Материал лезвия: нержавеющая сталь

Марка стали: X50CrMoV15

Твердость стали, HRC: 55-56

Покрытие клинка: полированное

Материал рукояти: пластик

Длина сложенного: 111 мм

Ширина: 31.5 мм

Толщина: 18.5 мм

Вес: 102 г