Обзор VICTORINOX Hunter Pro 0.9411.M63. Нож для настоящих охотников

2020-01-06, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - VICTORINOX Hunter Pro; [169]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании VICTORINOX, которая не перестает радовать своих покупателей действительно стильными и качественными решениями. Встречайте, перед вами охотничий нож, модель Hunter Pro 0.9411.M63. Однако это не говорит о том, что Hunter Pro не подойдет для обычных пользователей.

Комплект поставки и цена

Нож поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно ознакомиться с подробной информацией. Комплект поставки включает в себя сам нож, чехол и документацию. Приобрести Hunter Pro можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 10 050 рублей. В нашем распоряжении нож в коричневом цвете. Есть возможность приобрести и в других цветах. Также следует отметить, что использовать промокод MEGA10, есть возможность получить специальное предложение.

Внешний вид и функционал

VICTORINOX Hunter Pro, как нам кажется, сумеет привлечь внимание даже самых капризных покупателей. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Все детали собраны аккуратно и надежно.

Сам клинок достаточной длины, чтобы использовать нож даже для разделки мяса. Лезвие выполнено из нержавеющей стали с прямой заточкой. Длина самого клинка составляет 97 мм.

В качестве материала рукояти было использовано ореховое дерево. Как нам кажется, именно рукоять придает данному ножу свою изюминку. На ней не остаются следы от пальцев, на нем не видна никакая грязь.

Разработчикам следует отдать должное за то, что они сделали фиксирующееся лезвие с петлей для открывания одной рукой. Как показывает практика, это действительно удобно и надежно. Для того, чтобы сложить его обратно достаточно зажать фиксирующий механизм. Был использован тип замка Back-Lock.

На тыльной стороне рукоятки ножа можно увидеть крепление для шнурка.

В комплекте с ножом есть удобный чехол из искусственной кожи.

Данный чехол служит не только в качестве дополнительной защиты, но и позволяет подвесить его к вашему ремню. Другими словами, нож всегда будет под вашей рукой.

Итоги

Подводя итоги по ножу Victorinox (специальное предложение по промокоду: MEGA10), следует отметить, что перед нами отличный нож, который сумеет привлечь внимание покупателей своим стильным дизайном и качественными материалами. Нож отлично показывает себя в действии и сумеет прослужить своему хозяину длительную службу. Лично нам кажется, что нож VICTORINOX Hunter Pro полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип: нож
  • Тип ножа: складной
  • Заточка: прямая
  • Тип замка: Back-Lock
  • Материал лезвия: нержавеющая сталь
  • Марка стали: 1.4116
  • Твердость стали, HRC: 55-56
  • Материал рукояти: ореховое дерево
  • Материал чехла: нейлон
  • Длина сложенного: 136 мм
  • Общая длина: 225 мм
  • Длина клинка: 97 мм
  • Вес: 162 г

Комментарии и отзывы VICTORINOX Hunter Pro
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