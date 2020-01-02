Обзор VICTORINOX OUTRIDER. Перочинный нож с 14 функциями

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный нож для выживания, который получил под свое управление расширенный функционал, которым не сможет похвастаться не каждый мультитул. Встречайте, перед вами VICTORINOX OUTRIDER. Полированное лезвие, крестовая отвертка, ножницы и многое другое. Любой охотник, рыболов, либо обычный пользователь, который ведет активный образ жизни, сумеют оценить данный нож по достоинству.

Комплект поставки и цена

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VICTORINOX OUTRIDER поставляется в компактной, фирменной упаковке. Внутри коробки нет ничего лишнего что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Комплект поставки включает в себя сам нож и документацию. Приобрести данный нож можно в разных цветах в официальном магазине VICTORINOX в России за 3596 рублей, а за использование промокода, можно получить специальное предложение.

Внешний вид и функционал

За счет увеличенного функционала нож прибавил в весе и достиг отметки в 156 гр. Дизайн VICTORINOX OUTRIDER , как нам кажется, сумеет заинтересовать большинство покупателей. Нож отлично ложится в руку и пользоваться представленными инструментами одно удовольствие.

Для ношения ножа предусмотрено специальное кольцо для подвешивания на шнурок, брелок, либо к связке ключей.

С двух сторон кольца спрятан пинцет и пластиковая зубочистка.

На нижней грани ножа размещен штопор и шило/кернер.

Фиксирующееся лезвие размещено на противоположной стороне. Для того, чтобы сложить лезвие обратно необходимо зажать кнопку, которая находится сбоку. Благодаря данному решению вам не придется переживать за то, что он случайно сложится.

Консервный нож

Малая отвертка

Фиксирующаяся плоская отвертка 5 мм

Открывалка для бутылок

Инструмент для снятия изоляции

Пила по дереву

Ножницы

Длинная крестовидная отвертка

Здесь же расположены огромное количество инструментов:

Для того, чтобы добраться до крестовой отвертки, необходимо открыть ножницы. Отвертка позволяет откручивать небольшие винтики.

Пользователям понравится наличие пилы достаточной длины, которая позволяет отпилить небольшие ветки, диаметром до 9 см.

Итоги

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Подводя итоги по швейцарскому ножу Victorinox (специальное предложение по промокоду:), следует отметить, что перед нами идеальный нож с множеством дополнительных инструментов. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, сразу 14 функций, удобная форма для работы и конечно же привлекательная цена. Разработчикам удалось уместить все это в одном компактном корпусе. Нож VICTORINOX OUTRIDER идеально подойдет для любителей активного отдыха. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности