Обзор VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MC. Перочинный нож для путешествий

2019-04-02, Автор - Айдар Габдулхаков; [89]
Вы ведете активный образ жизни и часто выезжаете загород? Кажется, пришло время обзавестись многофункциональным перочинным ножом, который позволит получить в одном небольшом инструменте сразу несколько. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию нож VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MC, получивший под свое управление сразу 11 функций. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в компактной упаковке и в комплекте поставки нет ничего лишнего. Внутри упаковки находится лишь сам нож и руководство пользователя. Приобрести данное решение можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 4230 рублей. Кроме того, вы можете использовать промокод MEGA10 и получить специальное предложение .

Характеристики

  • Компания производитель: Victorinox, Switzerland
  • Страна изготовитель: Швейцария
  • Высота: 19,5 мм
  • Длина: 130 мм
  • Вес: 136 гр
  • Количество функций: 11
  • Материал рукояти: Нейлон
  • Цвет: красный/черный

Функционал

  • Фиксирующееся лезвие с петлёй для открывания одной рукой
  • Консервный нож с малой отвёрткой
  • Открывалка для бутылок с фиксирующейся отвёрткой и инструментом для снятия изоляции
  • Шило, кернер
  • Штопор
  • Кольцо для ключей
  • Пинцет
  • Зубочистка

Дизайн

Как нам кажется, VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MC отлично подойдет для повседневного использования. Рукоять выполнена из нейлона в красном и черной расцветке. Нож удобно держать в руке и благодаря шероховатой поверхности вставок по середине рукояти он не будет выскальзывать.

На одной из боковых граней спрятались два полезных инструмента: пластиковая зубочистка и металлический пинцет. Следует отметить, что все металлические элементы выполнены из нержавеющей стали, что существенно увеличивает срок службы ножа.

Лезвие ножа легко вытаскивается благодаря наличию специальной петли. Заточка приятно удивила, нож отлично показал себя в работе даже при нарезке различного мяса. Фиксатор лезвия "liner lock" позволяет не переживать за безопасность. Для того, чтобы убрать лезвие в рукоять необходимо нажать на кнопку фиксатора, который расположился на боковой гране.

Рядом с основным лезвием находятся еще два дополнительных инструмента: консервный нож с малой отвёрткой и открывалка для бутылок с фиксирующейся отвёрткой и инструментом для снятия изоляции. Другими словами, перочинный нож VICTORINOX RANGERGRIP пригодится не только в походе, но и в вашем доме.

Для удобства ношения в ноже предусмотрено специальное кольцо, куда можно закрепить связку ключей, либо просто цепочку.

На противоположной стороне от основного лезвия расположились, как нам кажется, два важных инструменты: штопор и шило/кернер.

Перочинный нож VICTORINOX RANGERGRIP, как нам кажется, придется по душе не только мужчинам, но и сумеет порадовать и прекрасную половину человечества. Разработчики сумели создать отличное решение, где есть все необходимые инструменты, которые могут понадобиться в самый неожиданный момент. Согласитесь, для чего держать множество отдельных инструментов, когда можно приобрести одно. Следует отметить, что VICTORINOX RANGERGRIP можно приобрести в других цветах и расцветках.

Итоги

Подведем итоги по VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MC. Перочинный нож сумеет заинтересовать тех, кто ведет активный образ жизни. Благодаря большому функционалу вы сумеете выкрутиться практически из любой ситуации. Кроме того, данное решение может стать отличным подарков на любой праздник. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличная заточка лезвия, сразу 11 полезных функций и многое другое. Как нам кажется, VICTORINOX RANGERGRIP 61 0.9553.MC полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.

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