Обзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN. Мультитул с 29 функциями

2020-01-09, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - VICTORINOX SWISSTOOL BS; [280]
Вам надоело огромное количество инструментов, которые то и дело теряются? Кажется, пришло время обзавестись многофункциональным решением, где все необходимое находится в одном небольшом корпусе. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию мультитул VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN, который сумеет заменить вам все необходимые инструменты и не занимать множество места.

Комплект поставки

VICTORINOX SWISSTOOL BS поставляется в компактной упаковке. Комплект поставки включает в себя мультитул, чехол и документацию. Приобрести VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 14 710 рублей. Кроме того, использовав промокод MEGA10 вы сможете получить специальное предложение.

Внешний вид и функционал

Мультитул Victorinox сумеет заинтересовать любого мужчину, который хоть раз держать в руках молоток. Понравилось то, что данное решение сумеет стать идеальным помощником не только пользователей, которые проживают в частном доме, либо ведут активный образ жизни, но и обычным жителям городов.

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Все детали закреплены надежно и прослужат длительную службу. Рукоять выполнена полностью из нержавеющей стали с оксидным покрытием черного цвета. Это повлияло на увеличение веса мультитула, который составляет 290 грам.

Длина в сложенном положении составляет 11.5 см, что позволяет легко носить его в своем рюкзаке, либо специальном чехле, который есть в комплектации с мультитулом.

Чехол очень качественный и его можно подвесить на ремень, что позволяет получить быстрый доступ к мультитулу.

Разработчики, в качестве материала клинка, использовать прокатную сталь (молибден-ванадиевая), которая прослужит достаточно длительное время.

VICTORINOX SWISSTOOL BS можно использовать в качестве линейки. Здесь представлено сразу две два измерения: 9 дюймов, либо 23 см.

При определенной сноровке VICTORINOX SWISSTOOL BS можно использовать даже в качестве угольника.

Следует отметить, что данный фультитул – это набор инструментов, который сумеет выручить своего пользователя в любой ситуации. В VICTORINOX SWISSTOOL BS представлено сразу 29 функций.

Такого результата удалось добиться за счет того, что каждый инструмент приспособлен под выполнение сразу нескольких действий. Данное решение позволяет использовать VICTORINOX SWISSTOOL BS во время ремонтов электроприборов, решать множество бытовых и технических задач. Другими словами, здесь есть все необходимое, чтобы не приобретать дополнительные инструменты. И все это в одном VICTORINOX SWISSTOOL BS.

Даже плоскогубцы-кусачки сумеют выполнить сразу несколько задач, особенно когда резь заходит о работе с проводами.

Для того, чтобы получить доступ к основным инструментам, необходимо сложить их. Сюда включено огромное количество инструментов:
  • Отвертка: 2/3/5/7.5 мм
  • Открывалка для бутылок
  • Лезвие
  • Лезвие с серрейтором
  • Пила по дереву/металлу
  • Напильник по металлу
  • Равертка/шило
  • Открывалка для консервных банок
  • Крестовая отвертка
  • Долото / скребок
  • Гнездо для крепления штопора
  • Инструмент для вскрытия ящиков, для перекусывания твердой проволоки
  • Инструмент для обжима электрических проводов
  • Инструмент для сгибания проволоки
  • Инструмент для снятия изоляции
Следует отметить, что основные инструменты фиксируются после открытия и для того, чтобы их сложить обратно, необходимо отодвинуть фиксирующий механизм, который находится на боковых гранях. Данное решение позволяет не переживать за безопасность при работе с VICTORINOX SWISSTOOL BS и устранить случайные складывания, к примеру основного лезвия.

Итоги

Подводя итоги по VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN (специальное предложение по промокоду: MEGA10) следует отметить, что перед нами идеальный мультитул, который привлечет внимание настоящих ценителей компактных и качественных решений. Вы существенно сумеете сэкономить свои денежные средства и увеличить место в кладовой, ведь VICTORINOX SWISSTOOL BS можно хранить в любом удобном для вас месте. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, сразу 29 полезных функций, компактные габариты. Как нам кажется, данный мультитул полностью оправдывает свою стоимость и бьет своих конкурентов наповал. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип: мультитул
  • Тип мультитула: пассатижи
  • Количество инструментов (функций): 29
  • Материал инструмента: нержавеющая сталь
  • Материал лезвия: нержавеющая сталь
  • Материал рукояти: сталь
  • Материал чехла: нейлон
  • Длина сложенного: 115 мм
  • Толщина: 18 мм
  • Вес: 290 г

Комментарии и отзывы VICTORINOX SWISSTOOL BS
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