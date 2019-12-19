Обзор VICTORINOX Spartan. Многофункциональный швейцарский нож

2019-12-19, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - VICTORINOX Spartan; [276]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию многофункциональный швейцарский нож на все случаи жизни, получивший под свое управление сразу 12 функций. Встречайте, перед вами VICTORINOX SPARTAN 1.3603. Данная новинка сумеет стать надежным помощником для всех пользователей, особенно для тех, кто ведет активный образ жизни.

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в фирменной компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сам нож и документацию. Приобрести данное решение можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 1326 рублей. Кроме того, при использовании промокода MEGA10 можно получить специальное предложение. Не упустите свой шанс.

Внешний вид и функционал

Корпус VICTORINOX Spartan выполнен из прочного пластика в красном цвете. Есть возможность приобрести нож и в других расцветках. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Лезвия и инструменты выполнены из нержавеющей стали.

На одной из боковых граней можно увидеть логотип компании.

Выше спрятался пинцет и пластиковая зубочистка.

Для удобства разработчики добавили кольцо для ключей.

На нижней гране ножа находится штопор, шило и кернер.

На противоположной стороне расположены сразу два лезвия (малое и большое). Понравилось то, что лезвия уже заточены и ими сразу же можно начать пользоваться. Рядом находятся дополнительные инструменты:
  • Консервный нож с малой отверткой
  • Открывалка для бутылок с отверткой и инструментом для снятия изоляции

VICTORINOX Spartan обзавелся сразу 12 функциями и здесь нет ничего лишнего, чем вы бы не пользовались. Разработчики продумали все до мелочей.

Итоги

Подводя итоги по многофункциональному швейцарскому ножу Victorinox Spartan (специальное предложение по промокоду: MEGA10), следует отметить, что перед нами незаменимый помощник при любой ситуации. Данный нож отлично покажет себя не только при выезде на природу, но и в домашних условиях. Отличный функционал, стильный дизайн, качественные материалы, компактные габариты и приятная цена. Все это, как нам кажется, несомненно сумеет привлечь внимание покупателей. Выбор остается за вами.

Характеристики

  • Тип: нож
  • Тип ножа: многофункциональный
  • Назначение ножа: для выживания
  • Тип клинка: Drop Point
  • Заточка: прямая
  • Тип замка: Slip Joint
  • Количество инструментов (функций): 12
  • Материал инструмента: нержавеющая сталь
  • Материал лезвия: нержавеющая сталь
  • Марка стали: X55CrMo14
  • Твердость стали, HRC: 55-56
  • Покрытие клинка: полированное
  • Материал рукояти: пластик
  • Длина сложенного: 91 мм
  • Общая длина: 158 мм
  • Ширина: 26.5 мм
  • Толщина: 15 мм
  • Длина клинка: 70 мм
  • Ширина клинка: 13 мм
  • Вес: 59 г

Комментарии и отзывы VICTORINOX Spartan
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