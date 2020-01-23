Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105201. Стильный городской рюкзак

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами современный городской рюкзак, модель VX SPORT PILOT 16 31105201.

Стоимость

MEGA10

Приобрести рюкзак VX SPORT PILOT можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 9 480 рублей. Кроме того, использовав промокодвы сможете получить специальное предложение.

Дизайн

В нашем распоряжении VICTORINOX VX SPORT PILOT , выполненный в черном цвете. Есть возможность приобрести и в других цветах. Дизайн, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Разработчики использовали полиэстер 900D.

Объем рюкзака равен 30 л. Другими словами, VICTORINOX VX SPORT PILOT идеально подойдет не только для городских жителей, но и для тех пользователей, которые ведут активный образ жизни. В рюкзаке предусмотрено сразу 3 отсека и множество дополнительных карманов.

На тыльной стороне рюкзака есть специальное крепление, позволяющее подвесить рюкзак к чемодану.

Кроме того, благодаря эргономичной спинке с системой циркуляции воздуха вам будет комфортно даже при длительном ношении.

Ремешки удобно садятся на плечи и их длину можно отрегулировать для комфортного ношения.

Боковые карманы на молнии позволяют переносить в них небольшие бутылки с водой.

Спереди расположился специальный отсек под различную мелочёвку: ручки, документы, мобильные устройства и многое другое. Здесь также есть небольшой сетчатый кармашек на молнии.

В среднем отсеке можно переносить свою одежду либо объемные вещи.

Разработчики предусмотрели даже отдельный отсек для ноутбука с мягкой спинкой. Здесь же можно хранить какие-нибудь документы и различную макулатуру.

Последние два отсека фиксируются при помощи специальных ремешков.

Сверху также можно найти небольшой карман на молнии для очков.

2 внешних сетчатых кармана на молнии для бутылок с водой или зонта

Внешний карман на молнии

Внешний карман на молнии для очков

Внутренний карабин для ключей

Внутренний карман для смартфона

Внутренний карман на липучке

Внутренний карман на молнии

Внутренний сетчатый карман на молнии

Возможность крепления на чемодане

Основное отделение

Отделение для 16" / 41 см ноутбука

Отделение для планшетного компьютера

Пластиковые окончания на застежках-молниях

Регулируемые плечевые ремни

Итоги

MEGA10

Характеристики

Вес (кг): 1,02

Габариты: 34 x 47 x 28

Материал: полиэстер 900D

Объем (л): 30

Цвет: черный