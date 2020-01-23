Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105201. Стильный городской рюкзак

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами современный городской рюкзак, модель VX SPORT PILOT 16 31105201.
СтоимостьПриобрести рюкзак VX SPORT PILOT можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 9 480 рублей. Кроме того, использовав промокод MEGA10 вы сможете получить специальное предложение.
ДизайнВ нашем распоряжении VICTORINOX VX SPORT PILOT, выполненный в черном цвете. Есть возможность приобрести и в других цветах. Дизайн, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Разработчики использовали полиэстер 900D.
Объем рюкзака равен 30 л. Другими словами, VICTORINOX VX SPORT PILOT идеально подойдет не только для городских жителей, но и для тех пользователей, которые ведут активный образ жизни. В рюкзаке предусмотрено сразу 3 отсека и множество дополнительных карманов.
На тыльной стороне рюкзака есть специальное крепление, позволяющее подвесить рюкзак к чемодану.
Кроме того, благодаря эргономичной спинке с системой циркуляции воздуха вам будет комфортно даже при длительном ношении.
Ремешки удобно садятся на плечи и их длину можно отрегулировать для комфортного ношения.
Боковые карманы на молнии позволяют переносить в них небольшие бутылки с водой.
Спереди расположился специальный отсек под различную мелочёвку: ручки, документы, мобильные устройства и многое другое. Здесь также есть небольшой сетчатый кармашек на молнии.
В среднем отсеке можно переносить свою одежду либо объемные вещи.
Разработчики предусмотрели даже отдельный отсек для ноутбука с мягкой спинкой. Здесь же можно хранить какие-нибудь документы и различную макулатуру.
Последние два отсека фиксируются при помощи специальных ремешков.
Сверху также можно найти небольшой карман на молнии для очков.
В общей сложности мы получаем под свое управление множество полезных карманов и отсеков, позволяющие взять с собой все необходимое, что может пригодиться вам в повседневной жизни, либо в очередном походе:
- 2 внешних сетчатых кармана на молнии для бутылок с водой или зонта
- Внешний карман на молнии
- Внешний карман на молнии для очков
- Внутренний карабин для ключей
- Внутренний карман для смартфона
- Внутренний карман на липучке
- Внутренний карман на молнии
- Внутренний сетчатый карман на молнии
- Возможность крепления на чемодане
- Основное отделение
- Отделение для 16" / 41 см ноутбука
- Отделение для планшетного компьютера
- Пластиковые окончания на застежках-молниях
- Регулируемые плечевые ремни
ИтогиПодводя итоги по рюкзак Victorinox (специальное предложение по промокоду: MEGA10), следует отметить, что перед нами действительно продуманный до мелочей рюкзак, который идеально подойдет на все случаи жизни. Как нам кажется, в городском режиме вы сумеете полностью оценить его преимущества по достоинству. Стильный дизайн, множество полезных карманов и отсеков, качественные материалы, дополнительный отсек под ноутбук и множество полезных функций, все это, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Рюкзак полностью оправдывает свою стоимость.
Характеристики
- Вес (кг): 1,02
- Габариты: 34 x 47 x 28
- Материал: полиэстер 900D
- Объем (л): 30
- Цвет: черный