Обзор VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105201. Стильный городской рюкзак

2020-01-23, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105201; [97]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании VICTORINOX, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами современный городской рюкзак, модель VX SPORT PILOT 16 31105201.

Стоимость

Приобрести рюкзак VX SPORT PILOT можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 9 480 рублей. Кроме того, использовав промокод MEGA10 вы сможете получить специальное предложение.

Дизайн

В нашем распоряжении VICTORINOX VX SPORT PILOT, выполненный в черном цвете. Есть возможность приобрести и в других цветах. Дизайн, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Разработчики использовали полиэстер 900D.

Объем рюкзака равен 30 л. Другими словами, VICTORINOX VX SPORT PILOT идеально подойдет не только для городских жителей, но и для тех пользователей, которые ведут активный образ жизни. В рюкзаке предусмотрено сразу 3 отсека и множество дополнительных карманов.

На тыльной стороне рюкзака есть специальное крепление, позволяющее подвесить рюкзак к чемодану.

Кроме того, благодаря эргономичной спинке с системой циркуляции воздуха вам будет комфортно даже при длительном ношении.

Ремешки удобно садятся на плечи и их длину можно отрегулировать для комфортного ношения.

Боковые карманы на молнии позволяют переносить в них небольшие бутылки с водой.

Спереди расположился специальный отсек под различную мелочёвку: ручки, документы, мобильные устройства и многое другое. Здесь также есть небольшой сетчатый кармашек на молнии.

В среднем отсеке можно переносить свою одежду либо объемные вещи.

Разработчики предусмотрели даже отдельный отсек для ноутбука с мягкой спинкой. Здесь же можно хранить какие-нибудь документы и различную макулатуру.

Последние два отсека фиксируются при помощи специальных ремешков.

Сверху также можно найти небольшой карман на молнии для очков.

В общей сложности мы получаем под свое управление множество полезных карманов и отсеков, позволяющие взять с собой все необходимое, что может пригодиться вам в повседневной жизни, либо в очередном походе:
  • 2 внешних сетчатых кармана на молнии для бутылок с водой или зонта
  • Внешний карман на молнии
  • Внешний карман на молнии для очков
  • Внутренний карабин для ключей
  • Внутренний карман для смартфона
  • Внутренний карман на липучке
  • Внутренний карман на молнии
  • Внутренний сетчатый карман на молнии
  • Возможность крепления на чемодане
  • Основное отделение
  • Отделение для 16" / 41 см ноутбука
  • Отделение для планшетного компьютера
  • Пластиковые окончания на застежках-молниях
  • Регулируемые плечевые ремни

Итоги

Подводя итоги по рюкзак Victorinox (специальное предложение по промокоду: MEGA10), следует отметить, что перед нами действительно продуманный до мелочей рюкзак, который идеально подойдет на все случаи жизни. Как нам кажется, в городском режиме вы сумеете полностью оценить его преимущества по достоинству. Стильный дизайн, множество полезных карманов и отсеков, качественные материалы, дополнительный отсек под ноутбук и множество полезных функций, все это, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Рюкзак полностью оправдывает свою стоимость.

Характеристики

  • Вес (кг): 1,02
  • Габариты: 34 x 47 x 28
  • Материал: полиэстер 900D
  • Объем (л): 30
  • Цвет: черный

Комментарии и отзывы VICTORINOX VX SPORT PILOT 16 31105201
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