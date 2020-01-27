Обзор VICTORINOX VX SPORT SCOUT. Вместительный рюкзак

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию современный рюкзак для любителей активного образа жизни с объемом на 26 л. Встречайте, перед вами VICTORINOX VX SPORT SCOUT. Данный рюкзак сумеет привлечь внимание покупателей не только своей вместительностью, но и стильным дизайном.

Стоимость

MEGA10

Дизайн

Приобрести данный рюкзак можно в официальном магазине VICTORINOX в России за 9090 рублей. В нашем распоряжении рюкзак, выполненный в зеленом цвете. Есть возможность приобрести и в других цветах. Кроме того, при использовании промокодаможно получить специальное предложение.На первый взгляд рюкзак Victorinox может показаться небольшим. На самом деле это не так. Объем рюкзака, как мы и говорили, составляет 26 литров, чего более чем достаточно, чтобы переносить в нем все необходимое и даже отсек для 16 дюймового ноутбука. К качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось. Рюкзак, как нам кажется, полностью оправдывает свою стоимость.

Плечевые ремни регулируются, что позволяет подобрать для себя необходимый размер для ношения.

Эргономичная спинка с системой циркуляции воздуха позволит чувствовать себя комфортно даже при длительных прогулках.

Кроме того, в рюкзаке предусмотрено специальное крепление, позволяющее закрепить его к чемодану.

Сверху предусмотрена ручка для переноски.

Основные отсеки рюкзака закрываются при помощи двух молний и дополнительно фиксируется при помощи стягивающих ремней.

Спереди находится небольшой кармашек на молнии, где можно хранить, к примеру, небольшие документы.

Под ней можно найти еще один отсек под различные цели.

Пользу принесут и дополнительные боковые карманы, куда вполне поместится банка газировки объемом 0.33 л.

Отсек для ноутбука с мягкими стенками позволяет не переживать за сохранность устройство. Кроме того, здесь есть еще отсек для планшета и ценных бумаг.

В среднем отсеке можно переносить грязные вещи. Здесь же есть небольшой сетчатый карман на молнии. Данный отсек достаточно вместительный, что позволяет положить внутрь даже свою куртку.

Передний отсек скрывает под собой множество полезных карманов для вашего смартфона, ключей и много другого.

Итоги

MEGA10

Особенности

1 внешний вертикальный карман на молнии

2 внешних боковых кармана на молнии

Внутренний карабин для ключей

Внутренний карман для смартфона

Внутренний карман на липучке

Внутренний карман на молнии

Внутренний сетчатый карман на молнии

Возможность крепления на чемодане

Возможность увеличения объема рюкзака

Отделение для 16" / 41 см ноутбука

Отделение для планшетного компьютера

Петля для шариковой ручки

Пластиковые окончания на застежках-молниях

Регулируемые плечевые ремни

Ручка для переноски

Стягивающие ремни

Эргономичная спинка с системой циркуляции воздуха

Отделение для грязных вещей