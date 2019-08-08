Обзор Xiaomi Mi Smart Sensor Set (ZHTZ02LM). Набор умных датчиков

2019-08-08, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Xiaomi Mi Smart Sensor Set; [255]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию набор умных датчиков от компании Xiaomi, которая не перестает радовать своих покупателей многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами Mi Smart Sensor Set. Данное решение позволяет обезопасить ваш дом от злоумышленников и своевременно предупредить вас о проникновении. На момент написания обзора средняя стоимость датчиков, по данным официального сайта производителя, составляла 6990 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке из плотного картона. Все комплектующие надежно защищены и хорошо упакованы. В комплект поставки включены набор датчиков, 3М скотч, специальный ключ для функциональных кнопок и документация.

Внешний вид

Корпус датчиков и центральной базы выполнен из прочного белого пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось. Набор умных датчиков Mi Smart Sensor Set сумеет вписаться в интерьер любого дома и не будет привлекать к себе лишнего внимания.

Набор датчиков подразумевает собой сразу несколько девайсов. Давайте познакомимся с каждым из них по отдельности:

Концентратор Mi Control Hub

Концентратор Mi Control Hub является сердцем всей системы датчиков. Сверху расположена функциональная кнопка управления. По бокам размещена LED подсветка, которая также может работать в качестве ночника. Когда вы будете проходить мимо него она автоматически включится. Другими словами, концентратор можно установить, к примеру в вашей спальной комнате.

На лицевой части спрятан динамик. Пользователям понравится то, что концентратор получил под свое управление голосового помощника, который будет сопровождать вас во время работы и настройки системы.

Устройство подключается в обычную розетку. И настройку следует начинать именно с него. Как? Об этом мы поговорим чуть позже. Возможности данного решения практически безграничны.

Датчик Mi Window and Door Sensor

Каждый датчик состоит из основного блока и магнитного устройства, который крепится рядом друг с другом. Следует отметить, что расстояния между ними не должно превышать отметку в 22 мм. Датчик работает при помощи батарейки. Заменить ее не составит особого труда. Для этого достаточно будет открыть крышку.

На лицевой части датчика находится светодиодный индикатор состояния работы.

Чуть ниже можно увидеть небольшое отверстие, под которым находится кнопка управления. Для ее активации необходимо использовать специальный ключ, который находится в комплектации с устройством.

Датчик Mi Motion Sensor

Данный датчик позволяет детектировать движение в доме.

На боковой гране есть функциональная кнопка.

Снизу размещена открывающаяся площадка с прорезиненной ножкой.

Под ней спрятана батарейка.

Данный датчик можно установить в любое удобно для вас место: прикрепить на дверной проем, установить на шкаф и много другое.

Выключатель Mi Wireless Switch

Выключатель Mi Wireless Switch является одной из фишек данного набора. Устройство позволяет назначать на нее различные действия, что дает возможность управлять сразу несколькими устройствами. Кроме того, данный девайс может работать даже в качестве звонка.

Снизу находится кнопка сброса и открывающаяся крышка, под которой спрятана батарейка.

Настройка

Покупателям понравится то, что разобраться в настройке всей системы сумеет даже самый неопытный пользователь, который впервые устанавливает подобную систему в своем доме. Вам необходимо проделать три простых шага:
  • Подключить концентратор в розетку
  • Скачать мобильное приложение и зарегистрировать устройство
  • Расположить все датчики в необходимых местах

Для работы системы необходимо подключение к Wi-Fi сети. Кроме того, систему можно подключить к вашему умному дому Google Home после того, как вы настроите Mi Smart Sensor Set при помощи мобильного приложение Mi Home, в меню Google Home появится соответствующая надпись.

Пользователям также дается возможность настроить работу подсветки концентратора Mi Control Hub. Вы можете настроить его так, чтобы в темное время суток, проходя рядом с ним, подсветка включалась автоматически.

Приложение позволяет удаленно управлять данной системой. При нарушении выделенных границ данный набор датчиков оповестит вас об этом, а концентратор будет издавать звуковой сигнал.

Кроме того, разработчики добавили очень интересную функцию, позволяющая концентратору самостоятельно обнаружить все датчики, которые еще не авторизованы в одну цепочку. То есть если вы решите приобрести дополнительные датчики, то система автоматически обнаружит их и добавить ко всем остальным.

Итоги

Подводя итоги по набору умных датчиков Xiaomi Mi Smart Sensor Set следует отметить, что перед нами многофункциональная система, которая способствует созданию вашего умного дома и позволяет обеспечить ему должную безопасность. Вам не нужно будет обращаться за помощью к специалистам, чтобы те настроили вам все необходимые функции. Благодаря компактным габаритам датчики легко спрятать от чужих глаз. Кроме того, Xiaomi Mi Smart Sensor Set может работать в одном тандеме с Google Home, что очень важно. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось. Кажется, Xiaomi Mi Smart Sensor Set полностью оправдывает свою стоимость и достоин внимания покупателей.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Smart Sensor Set
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