Обзор ZTE Axon 10 Pro

Недавно начались продажи флагманского смартфона ZTE Axon 10 Pro.
Смартфон красивый: стеклянный, гладкий и блестящий. Экран под стеклом, задняя часть тоже из стекла, а по бокам алюминиевая рамка. Пачкается всё это очень быстро, поэтому приходится часто протирать его. В комплекте чехла нет его придётся покупать отдельно.
Предусмотрен лишь вариант в синем цвете. Это смелое решение китайской компании.
Диагональ 6,47 дюйма, разрешение высокое, качество картинки такое, что не придерёшься.
Работает ZTE Axon 10 Pro на Android 9.0, практически «голый» Android: просто, быстро, удобно.
Быстрый Qualcomm Snapdragon 855, его ставят во все топовые Android-смартфоны — ZTE Axon 10 Pro не стал исключением. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, собственной 128 ГБ. Телефон довольно агрессивно выгружает из памяти запущенные приложения, используя встроенный менеджер для очистки памяти.
Телефон хорошо играет музыку — не хуже, но и не лучше флагманов с аналогичным «железом». Зато тут поддерживается технология DTS:X для улучшения звука в проводных наушниках, оно же добавляет объёма при прослушивании музыки через стереодинамики.Смартфон заряжается через USB Type-C, а в комплекте с ним идёт мощная зарядка на 12 Вт. Полностью заряженного аккумулятора на 4000 мАч хватает на день использования.
- Характеристики
- Процессор: Qualcomm Snapdragon 855
- Память: 6 ГБ LPDDR4X + 128 ГБ UFS2.1
- Система: Android 9.0 Pie
- Экран: 6,47 дюйма, AMOLED, 1080 × 2340, 19,5:9, 3D-стекло
- Камера: 48 Мп f/1.7 + 20 Мп f/2.2 125° + 8 Мп телеобъектив f/2.4; фронтальная 20 Мп
- Аккумулятор: 4000 мАч, Quick Charge 4.0, беспроводная зарядка
- Разъёмы: USB Type-C 3.1, две nano-SIM, microSD до 2 ТБ
- Связь: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, 2x2 MIMO, LTE Cat.18, GPS, ГЛОНАСС, NFC, VoLTE
- Звук: стереодинамики, Hi-Fi аудио
- Сканер: сканер отпечатков пальцев в дисплее
- Размеры: 159,2 × 73,4 × 7,9 мм
- Вес: 178 г.