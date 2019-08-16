Обзор ZTE Axon 10 Pro

Недавно начались продажи флагманского смартфона ZTE Axon 10 Pro.

Смартфон красивый: стеклянный, гладкий и блестящий. Экран под стеклом, задняя часть тоже из стекла, а по бокам алюминиевая рамка. Пачкается всё это очень быстро, поэтому приходится часто протирать его. В комплекте чехла нет его придётся покупать отдельно.

Предусмотрен лишь вариант в синем цвете. Это смелое решение китайской компании.

Диагональ 6,47 дюйма, разрешение высокое, качество картинки такое, что не придерёшься.

Работает ZTE Axon 10 Pro на Android 9.0, практически «голый» Android: просто, быстро, удобно.

Быстрый Qualcomm Snapdragon 855, его ставят во все топовые Android-смартфоны — ZTE Axon 10 Pro не стал исключением. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, собственной 128 ГБ. Телефон довольно агрессивно выгружает из памяти запущенные приложения, используя встроенный менеджер для очистки памяти.

Телефон хорошо играет музыку — не хуже, но и не лучше флагманов с аналогичным «железом». Зато тут поддерживается технология DTS:X для улучшения звука в проводных наушниках, оно же добавляет объёма при прослушивании музыки через стереодинамики.

Смартфон заряжается через USB Type-C, а в комплекте с ним идёт мощная зарядка на 12 Вт. Полностью заряженного аккумулятора на 4000 мАч хватает на день использования.