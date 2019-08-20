Обзор акустики Pioneer Club 5

2019-08-20, Автор - Ramil; Продукт - Pioneer; [40]

    Технические характеристики

  • НЧ-динамики: 2×∅130 мм
  • ВЧ-динамики: 2×∅50 мм
  • Выходная мощность: 60 Вт + 60 Вт
  • Bluetooth: профили A2DP/AVRCP/HFP/HSP, кодек SBC
  • Разъемы: USB 2.0, миниджек 3,5 мм, RCA (вход), RCA (выход)
  • Подсветка: LED, многоцветная
  • Расположение: вертикальное/горизонтальное
  • Габариты (Ш×В×Г): 262×592×281 мм
  • Вес: 12 кг

Колонка поставляется в коробке из плотного картона с изображением устройства и описанием его основных особенностей. От повреждений при транспортировке акустика надежно защищена двумя держателями из пенопласта и чехлом. Помимо устройства в комплекте есть руководство пользователя, пластина из эластичного материала на самоклеящейся основе, из которой предлагается вырезать ножки для горизонтального расположения колонки, и силовой кабель длиной 3 метра.

Модель Club 5 представлена в двух цветах: сером и черном. Корпус колонки выполнен из пластика. На передней панели крестообразно расположены два низкочастотных и два высокочастотных динамика, закрытые металлической защитной сеткой. Также здесь есть фазоинверторы, расположенные по краям панели, и зоны подсветки в виде полос.

На верхней панели расположены элементы управления колонкой. В верхнем блоке это кнопка включения/выключения устройства, кнопка переключения режимов подсветки, кнопка включения усиления баса, кнопка переключения активного источника звука, светодиодные индикаторы активного источника звука и разъем миниджек 3,5 мм.

В нижнем блоке расположен регулятор громкости со свободным ходом без ограничения по углу вращения, регуляторы высоких и низких частот, которые имеют граничные позиции, и кнопка голосового управления, рядом с которой находится отверстие для микрофона. Все кнопки обладают подсветкой синего цвета. На колонке в сером цветовом варианте надписи рядом с кнопками трудно различимы, так как нанесены светло-серой краской. Помимо элементов управления, на верхней панели присутствует ручка для удобства переноски устройства, с выпуклым логотипом компании-производителя.

На задней панели помимо разъема USB 2.0 расположены разъемы RCA (вход и выход), предназначенные для объединения нескольких колонок. Параметры этого соединения управляются при помощи кнопок «цепь» (chain) и «стереопара» (stereo pair). Также здесь есть разъем для съемного кабеля питания, вентиляционные отверстия и зона подсветки с восемью светодиодами, расположенными в два ряда. Боковые панели выполнены из серого гладкого пластика с логотипом производителя. На нижней панели — четыре ножки из эластичного материала, предотвращающие скольжение устройства.

Ход валкодеров плавный. При изменении громкости на верхней панели блока управления начинают мерцать кнопки. Подсветка яркая, и есть возможность переключаться между двумя режимами: «rave» (с резкими переходами цветов) и «chill» (плавный переход цветов) — или вообще выключить ее. Подсветку можно оставить включенной даже при выключенной колонке.

В режиме активного подключения по USB устройство автоматически воспроизводит аудиофайлы с подключенного накопителя, только в формате MP3. Производитель заявляет о несовместимости устройства с жесткими дисками, SSD-накопителями и картоводами. Воспроизведение начинается с самого первого файла в списке каждый раз, когда происходит переключение активного источника звука. Никаких физических элементов навигации для этого режима не предусмотрено.

Есть возможность соединить две одинаковых колонки как стереопару без проводов. Также можно при помощи проводов последовательно подключить любое количество колонок, используя для этого разъемы RCA (in) и RCA (out). Чтобы подключиться к колонке по Bluetooth, нужно кнопкой «Input» выбрать этот источник звука, а когда индикатор замигает, нажать ее вновь и удерживать. Тогда устройство перейдет в режим Bluetooth-сопряжения, индикатор при этом будет часто мигать. При повторном подключении подобных операций выполнять не надо: колонка запоминает информацию о подключении до восьми устройств и в дальнейшем подключается к ним автоматически.

Колонка поддерживает профиль HFP, то есть может работать в качестве гарнитуры. При помощи микрофона на верхней панели можно разговаривать по телефону (опустим то, насколько это странно) и использовать голосовой ассистент в смартфоне. Прошивку колонки можно обновлять. Последняя версия ПО дает возможность управлять колонкой по Bluetooth через фирменное мобильное приложение. С его помощью можно перелистывать треки, играющие с флешки, менять режим воспроизведения, управлять громкостью, настраивать яркость подсветки на колонке и таймер автоотключения, а также создавать и настраивать профили.

Устройство легко переносить и перевозить, поэтому оно отлично походит для загородных домов и выездных вечеринок. Но в силу конструкции Club 5 не может воспроизвести широкую стереокартинку. Колонка имеет неравномерную АЧХ и работает с кодеком, который передает по Bluetooth аудио с битрейтом 320 Кбит/с. Поэтому ценителям качественного звука лучше сделать выбор в пользу серьезной акустики 2.0.


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