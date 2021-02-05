Обзор фильма «Охотник на монстров»

В России, наконец, начали снимать ограничения из-за пандемии, а значит снова можно наслаждаться важнейшим из искусств, благо на днях, в прокат вышел новый блокбастер «Охотник на монстров» с любимой сердцу Миллой Йовович в главной роли. Новое кино основано на популярной серии компьютерных игр, а в режиссерское кресло сел Пол Андерсен – человек, который знает толк в подобных экранизациях («Смертельная битва» и «Обитель зла»). Бюджет тоже вполне приличный – $60 млн. Как видим, все факторы указывают, что должен был получиться отличный фильм, но на деле что-то явно пошло не так.

Картина начинается с момента, когда небольшой отряд военных США попадает в необычную песчаную бурю, которая… переносит солдат в параллельный мир. Впрочем, из всего отряда стоит обратить внимание лишь на его командира в исполнении Миллы, ведь остальные проживут совсем недолго и привыкнуть к ним не получится. Виной такого геноцида являются огромные монстры, правящие на просторах этого враждебного мира. Впрочем, живут тут не только чудовища – на помощь Милле вскоре приходит абориген с гипертрофированными мечом и луком. Вместе они начинают охоту на зверя, не дающего героям покинуть скалистое плато.

По сути, это всего лишь вступление, но оно оказалось растянуто больше, чем на половину фильма, из-за чего основная часть смотрится максимально скомканной и порезанной ножницами монтажера. Более того, финал в картине вообще отсутствует: фильм заканчивается буквально на полуслове. Такой прием может быть оправдан, когда уже есть сформировавшаяся франшиза или заведомо успешная трилогия, например, «Хоббит», но не стоит так делать, когда представляешь первый фильм, еще не оцененный зрителями. Ждать каких-то откровений от актерской игры тоже не приходится. Приправьте все это слабым сюжетом, и получится просто набор из нескольких, довольно зрелищных, схваток с чудовищами.

Монстры должны были двигаться реалистично. Каждый из них обладает собственным уникальным характером: походкой, поведением, техникой ведения боя и способностями. Все это делает каждого гиганта поистине уникальным. Аниматоры буквально снимали друг друга на видеокамеру, ставя различные сцены, пытаясь понять, как двигаются монстры. «Никогда не забуду тот момент, когда впервые увидел до мельчайших подробностей проработанных монстров на большом экране, - вспоминает арт-директора игры Monster Hunter. – Это были те самые гиганты, которые словно шагнули с дисплея монитора на широкий экран. От нас не укрылось то, с какой точностью кинематографистам удалось передать силу и мощь чудовищ. Думаю, фанаты по достоинству оценят то, какими стали монстры в фильме».

Чтобы убедительно сыграть роли солдат, актерам пришлось пройти курс изнурительных тренировок под командованием военного консультанта, а также психологическую подготовку, чтобы лучше понять армейскую жизнь. Йовович несколько недель провела в национальном тренировочном лагере – одном из главных мест подготовки американской армии, научившись реагировать на самые различные угрозы, чтобы поведение ее героини при встрече с монстрами было естественным. Сами съемки проходили в пустынях Южной Африки и Намибии.

По стилистике новая картина сильнее всего напоминает продолжение «Обители зла». Все таже сильная и непобедимая Милла, постапокалиптические пейзажи и толпы монстров, которых героиня умело нашинковывает. За последнее, кстати, фильм стоит явно похвалить – графика выполнена на высоком уровне, чудовища не умирают с одного удара, приходится применять разную тактику, терпеть неудачи и импровизировать. Смотрится все это довольно эпично. Кстати, а съемках была задействована и легендарная японская студия Toho, подарившая нам Годзиллу.

«Сперва я подумала: «Только отбилась от зомби, как наткнулась на монстров! Вы что, издеваетесь?» – комментирует свою роль Милла. – Но в сценарии было собрано все, что я так люблю в боевиках, а кроме того, мне очень понравилась главная героиня. Она получилась очень реалистичной. Мне было крайне интересно сыграть роль такого дисциплинированного персонажа».

Уделили и должное внимание фан-арту: оружие, монстры, локации и даже антропоморфные котейки (палико) бережно перенесены из оригинала. Видно, что сам Пол долгое время провел на виртуальных просторах Monster Hunter. Впрочем, некоторые фанаты наверняка не оценят военную технику и огнестрел. А вот нагрудник и парные клинки главной героини – это любимые доспехи и любимое оружие Миллы, когда она садилась за игру. По словам режиссера, ее героиня в игре точь-в-точь походила на ее героиню в фильме, а игра на съемочной площадке повторяла геймплей.

«Я стал фанатом этой игры задолго до того, как о ней узнали в Америке и Европе, потому что много времени провел в Японии, – рассказывает Андерсон. – В 2008 году я начал играть в Monster Hunter и уже в 2009-м убеждал Capcom начать работу над экранизацией игры. Я влюбился в ландшафты, в красочный мир, в магию Monster Hunter». У меня появилась замечательная возможность выстроить новый мир на киноэкране, линий возможного развития сюжета было бесчисленное множество, и чем больше я думал об этом, тем больше мне представлялось историй и персонажей, которые могли бы населять этот мир».

Как не старался Пол Андерсон, но перед нами – очередной посредственный «фильм по игре», не представляющий из себя чего-то ценного. Порадовать он может лишь поклонников франшизы, да и то не всех. Впрочем, как говорят, на безрыбье и рак – рыба, поэтому если вам не хватало на карантине брутальной Миллы Йовович и эпичных монстров, то заглянуть в кинотеатр можно. А еще есть повод запустить игру Monster Hunter World: Iceborne, где появились новые квесты, посвященные фильму.

Автор: Артем Костенко