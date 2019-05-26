Обзор indivo melodyPot. Доступное музыкальное кашпо

2019-05-26, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - indivo melodyPot; [169]
Согласитесь, современные технологии развиваются невероятными темпами и буквально каждый день прилавки магазинов прибавляются удивительными и многофункциональными решениями. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную колонку melodyPot, которая позволит расти вашему растению при помощи музыки. Кажется, пришло время проверить – миф это или реальность. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора кашпо melodyPot можно было приобрести приблизительно за 1000 рублей. В комплект поставки включено следующее:
  • Беспроводная колонка melodyPot
  • Кабель для зарядки
  • Инструкция по эксплуатации

Особенности

  • Выходная мощность: 3 Вт
  • Версия Bluetooth 4.0
  • Диапазон воспроизводимых частот: 100–16000 Гц
  • Время работы при средней громкости: до 12 часов
  • Время зарядки аккумулятора: до 4 часов
  • Рекомендуемые параметры зарядного устройства: 5 В/0,5 А (и более)
  • 7 встроенных мелодий
  • Размеры: диаметр 11,3 см, высота 11,6 см; упаковка: 11,5x11,5x12,2 см
  • Материал: пластик
  • Вес: 319 г

Внешний вид и функционал

Наверняка многие из вас ни раз слышали о том, что различные музыкальные жанры по-своему влияют на рост растений. При помощи музыкального кашпо melodyPot это будет легко проверить на практике. Устройство получило под свое управление компактные габариты, что позволяет легко разместить его в любое удобное для вас место. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Корпус девайса выполнен из прочного белого пластика. Сборка аккуратная и без всяких зазоров.

На верхней части устройства можно увидеть отсек для посадки вашего любимого растения, а внутри находится отверстие для слива излишков воды и специальный датчик, о котором мы поговорим чуть позже.

На нижней части melodyPot расположился динамик и три резиновые ножки, позволяющие устойчиво стоять устройству на различной поверхности. Ножки немного приподнимают основную часть корпуса девайса, тем самым не позволяя попасть излишкам воды в сам динамик. Динамик выдает мощность в 3 Вт, чего более чем достаточно, чтобы обеспечить ваш цветок звучанием мелодий.

Корпус обзавелся многоцветной подсветкой, которая также может работать в качестве ночника.

Чуть ниже обосновались функциональные кнопки управления (вкл/выкл/Mode, Play/Stop) и защищенный разъем для зарядки устройства. Для полной зарядки аккумулятора необходимо потратить около 4 часов времени, чего в дальнейшем будет достаточно до 12 часов работы при среднем уровне громкости.

Колонку можно подключить к своему смартфону при помощи беспроводной технологии Bluetooth и слушать свои любимые музыкальные композиции. Кроме того, в устройство записано сразу 7 полифонических мелодий, которые позволяют пользователю проявить свои музыкальные способности и наиграть ту или иную мелодию нажимая на зеленые листочки вашего цветка.

Как это работает? Все очень просто, разработчики использовали принцип терменвокса. Это специальный одноголосный электромузыкальный инструмент. Генераторы вырабатывают электрические колебания высокой частоты. Параметры электромагнитного поля будут меняться после того, как вы прикоснетесь к датчику, либо к зеленым лепесткам посаженного растения. Как сильно это отразится на росте растения покажет лишь время.

Итоги

Подведем итоги по музыкальному кашпо melodyPot. Перед нами отличное решение, позволяющее дополнить свою базу цветов чем-то новым и многофункциональным. Благодаря своему стильному дизайну устройство сумеет вписаться в интерьер любой комнаты и добавить в нее некую изюминку. Кроме того, благодаря тому что пользователям дается возможность самостоятельно исполнить ту или иную мелодию, можно получить духовное успокоение. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал и привлекательная цена. Существенных минусов, за все время пользования, нам выявить не удалось.

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