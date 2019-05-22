Очаровательный 4-дюймовый умный дисплей для спальни Lenovo Smart Clock за $ 79

2019-05-22, Автор - Anna; Продукт - Lenovo Smart Clock; [34]
Одним из самых ярких анонсов Google на выставке CES 2019 было интеллектуальное домашнее устройство Lenovo Smart Clock. Компактный дисплей Smart Display, оптимизированный для прикроватной тумбочки в спальне и теперь доступен для предварительного заказа за $ 79,99.

Будучи устройством Google Assistant, оно автоматически устанавливает будильник в зависимости от ваших привычек, но вы также можете настроить их вручную. Различные карты предоставляют соответствующую информацию, такую ​​как погода, календарные встречи, условия поездки и многое другое. Более того, он может интегрироваться со всеми устройствами Google Assistant, такими как камера Nest, поэтому вы можете узнать, что происходит у входной двери. На задней панели находится полноразмерный USB-порт, который позволяет заряжать смартфон без необходимости подключения другого адаптера питания.

Благодаря 4-дюймовому IPS-дисплею его яркость регулируется в соответствии с окружающим освещением, что снизить нагрузку на глаза при ярком и тусклом освещении. Темный режим затемняет экран до 0,3 нит, в то время как дисплей мягко просыпается, имитируя восход солнца, покрывая комнату мягким желтым светом. Несмотря на компактные размеры, Lenovo рекламирует широкополосный динамик мощностью 6 Вт и два пассивных излучателя. Его можно добавить в группу домашних динамиков, как и любой другой Smart Display или Google Home.

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