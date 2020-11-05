Очередной рекорд разгона памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme

Лаборатория разгона XPG (XOCL) компании ADATA, установила новую планку разгона модулей памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme. Оверклокерам удалось достичь отметки 5400 МГц с задержкой 20-28-28-48 CR2. Разгон осуществлялся на материнской плате Gigabyte B550 Vision D с установленным процессором AMD Ryzen 7 4700G.

ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme отличается крутым дизайном и высокой производительностью. Металлический радиатор с ARGB-подсветкой обеспечивает низкие температуры для микросхем памяти. Для быстрого разгона модули оснащены XMP 2.0 профилем.

Комплекты памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 Xtreme доступны для продажи.