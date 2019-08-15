Очиститель для воды с оригинальным названием

Производительность Xiaomi Mi Lentils, который предназначен для установки под раковину, составляет 1,3 литра питьевой воды в минуту. Габариты устройства — 471 x 452 x 170 мм, вес — 8,1 килограмма. Ресурс картриджей — до 2500 литров, отслеживать их состояние можно с помощью специального мобильного приложения.Полезный кухонный прибор называется Lentils, что в переводе означает «чечевица» — форму семян этого бобового растения получил один из блоков очистителя. Новинка оснащена четырьмя рабочими камерами и функцией обратного осмоса. В процессе движения через фильтры вода проходит несколько степеней очистки — примеси задерживают хлопок высокой плотности и стержни из активированного угля. На выходе получается питьевая вода, которая соответствует стандартам качества.Стоимость модели составит 141 доллар.