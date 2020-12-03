Очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 1i стал официальным

Компания Huawei стремится захватить долю на рынке очистителей воздуха, выпустив новый очиститель воздуха под названием Huawei Smart Selection 720 Full Effect Air Purifier 1i.

Устройство имеет трехстороннюю конструкцию воздухозаборника, а значение CADR составляет до 350 м3/ч.

Полноэффективный очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 1i оснащен высокоэффективным фильтрующим элементом H13, который отфильтровывает основные загрязнения. H13 - это высококачественный фильтрующий слой HEPA, который на 99,95% отфильтровывает частицы размером 0,3 мкм или более, уделяя особое внимание PM2,5, аллергенам пыльцы и пыли. Также очиститель воздуха оснащен высокоточным лазерным датчиком частиц, который может обнаруживать мельчайшие частицы и отслеживать изменения качества воздуха в помещении в режиме реального времени.

Он оснащен круглым экраном, который может изменяться в зависимости от концентрации PM2,5. Зеленый, желтый и красный индикаторы качества воздуха автоматически меняют цвет, давая интуитивно понятную информацию о качестве воздуха в помещении. Он также поддерживает интеллектуальное автономное включение и выключение, которое автоматически запускается, когда PM2,5 превышает стандарт, а затем автоматически отключается, когда PM2,5 достигает стандарта.

В спящем режиме полнофункциональный очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 1i имеет уровень шума всего 31 дБ, что означает почти полное отсутствие звука. Устройством также можно управлять с помощью смартфона, поскольку он поддерживает приложение Huawei HiLink Smart Assistant. Очиститель воздуха Huawei Smart Selection 720 Full Effect 1i можно приобрести за 106 долларов США.