Очиститель воздуха Philips AMF220/15 - микроклимат и чистота воздуха в вашем доме

Philips выводит чистоту воздуха на новый уровень с помощью нового очистителя воздуха 3 в 1 (модель AMF220/15).

Очиститель воздуха Philips 3 в 1 поддерживает комфортный микроклимат и чистоту воздуха дома. Устройство очищает воздух от различных загрязняющих элементов – бактерий, вирусов и аллергенов. Скорость подачи воздуха (CADR) составляет 165 м3/ч, благодаря чему устройство обрабатывает воздух в помещении площадью до 20 м2 менее чем за 17,5 минут.

Очиститель воздуха обеспечивает тройную систему фильтрации НЕРА задерживает 99,95% частиц размером всего 0,003 мкм3. Фильтр предварительной очистки захватывает крупные частицы, такие как пыль и волосы. Затем фильтр НЕРА улавливает вирусы, бактерии, бытовую пыль, перхоть животных, пыльцу, вредные газы с улицы, пылевых клещей и другие аллергены. В третьей фазе угольный фильтр удаляет вредные газы и неприятные запахи. Кроме того, техника позволяет регулировать температуру воздуха в помещении. Керамический элемент нагревает воздух всего за 3 секунды. Вентилятор с вращением на 350° обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха, при необходимости обогревая или освежая его.

В Philips AMF220/15 есть датчик, который определяет состав воздуха и отображает на цифровом дисплее его основные характеристики в режиме реального времени – температуру в помещении, количество загрязняющих частицы PM2.5 и предупреждение о необходимости замены фильтра. В ночном режиме у дисплея подсветка отключается, чтобы не потревожить сон.

В комплектацию входит пульт на магнитном держателе. С его помощью можно задать желаемые параметры и выбрать один из трех режимов скорости вентилятора 7,5 Вт, 15 Вт и 25 Вт и скорость обогрева 1250 Вт, 1500 Вт и 2200 Вт. Прибор можно без опаски использовать в детской комнате: конструкция без лопастей минимизирует риск порезов и ушибов, также благодаря функции блокировки кнопок дети случайно не собьют установленные настройки.

Очиститель воздуха Philips 3 в 1 (AMF220/15 ) поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей.

Комментарии и отзывы Philips AMF220/15
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