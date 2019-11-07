Очиститель воздуха Xiaomi Mi Air Purifier 3

Xiaomi уже несколько лет производит свои очистители воздуха, и недавно компания выпустила Mi Air Purifier 3, в котором улучшена фильтрация воздуха. Mi Air Purifier 3 поставляется с новым фильтром HEPA Class 13, который обеспечивает 3-х слойную фильтрацию.

Mi Air Purifier 3 сохраняет дизайн своего предшественника, Mi Air Purifier 2S. Но все же есть некоторые изменения в дизайне. Круглый OLED-дисплей теперь поддерживает сенсорное управление, что упростило пользование устройством. Новый очиститель воздуха имеет более высокую скорость подачи чистого воздуха (CADR) - 380 м³/час. Эффективная площадь теперь больше.

Очистителем воздуха можно управлять с помощью приложения Mi Home, а также с Alexa и Google Assistant. Он весит 4,8 килограмма. Фильтр HEPA удаляет 99,97% дыма, домашней пыли, перхоти домашних животных, спор плесени, пыльцы и частиц размером до 0,3 микрона, а фильтр с активированным углем удаляет формальдегид, токсичные вещества и неприятные запахи.