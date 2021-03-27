Oclean запускает умную электрическую зубную щетку Xpro Elite

Супер умная электрическая зубная щетка Oclean Xpro Elite будет запущена в ближайшее время!

Электрическая зубная щетка Oclean Xpro Elite предлагает совершенно новый опыт чистки зубов, благодаря внедрению интеллектуальных функций и технологий. Устройство имеет многофункциональный сенсорный ЖК-экран.

Oclean Xpro Elite оснащена новейшей ОС Oclean с совершенно новым дизайном пользовательского интерфейса, что делает его более удобным в эксплуатации. В приложении доступны различные настройки, режимы чистки, мониторинг и анализ чистки зубок. Результаты чистки отображаются графически на стоматологической модели через сенсорный экран.

Порадует зубная щетка своей автономностью, срок службы аккумулятора составляет 35 дней. Устройство поддерживает беспроводную зарядку quick charge. Для полной зарядки понадобиться 3,5 часа. В Oclean Xpro Elite используются алмазные волокна для щеток DuPont высокой плотности для лучших результатов чистки и защиты эмали. Умная щетка отличается бесшумной работой 45 дБ и водонепроницаемостью IPX7.

Супер умная электрическая зубная щетка Oclean Xpro Elite будет доступна для предварительной продажи и запуска на платформах Aliexpress, Amazon и eBay с 29 марта. Стартовая цена составляет 59,99 долларов. Затем будет установлен ценник в 69,99 долларов.
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