Office Lens теперь называется Microsoft Lens

С последним обновлением приложения Lens, получает новое имя Microsoft Lens, логотип и функцию.

Компания Microsoft в официальном сообщении рассказала о новой эволюции Lens. Соответственно, приложение теперь будет называться Microsoft Lens вместо Office Lens. Это еще не все, так как компания представила новый логотип и некоторые функции приложения.

Новое обновление содержит такие функции, как преобразование изображения в текст, изображение в таблицу, изображение в контакт, иммерсивное средство чтения и сканирование QR-кода. Это означает, что можно преобразовать текст, написанный на изображении, в фактический форматируемый текст.

Кроме того, компания также добавила такие функции, как возможность изменять порядок изображений, повторно редактировать отсканированные PDF-файлы, применять новые фильтры, переключаться между облачным / локальным хранилищем, простой поиск файлов и многое другое. Стоит отметить, что теперь можно сканировать документы, содержащие до 100 страниц, и конвертировать их в PDF-файлы.