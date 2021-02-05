Office Lens теперь называется Microsoft Lens

С последним обновлением приложения Lens, получает новое имя Microsoft Lens, логотип и функцию.

Компания Microsoft в официальном сообщении рассказала о новой эволюции Lens. Соответственно, приложение теперь будет называться Microsoft Lens вместо Office Lens. Это еще не все, так как компания представила новый логотип и некоторые функции приложения.

Новое обновление содержит такие функции, как преобразование изображения в текст, изображение в таблицу, изображение в контакт, иммерсивное средство чтения и сканирование QR-кода. Это означает, что можно преобразовать текст, написанный на изображении, в фактический форматируемый текст.

Кроме того, компания также добавила такие функции, как возможность изменять порядок изображений, повторно редактировать отсканированные PDF-файлы, применять новые фильтры, переключаться между облачным / локальным хранилищем, простой поиск файлов и многое другое. Стоит отметить, что теперь можно сканировать документы, содержащие до 100 страниц, и конвертировать их в PDF-файлы.

Комментарии и отзывы Microsoft Lens
Обзоры:
Новости:
Office Lens теперь называется Microsoft Lens

С последним обновлением приложения Lens, получает новое имя Microsoft Lens, логотип и функцию. ...
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Лучший роутер. TP-LINK Archer A5Лучший роутер. TP-LINK Archer A5
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколенияОбзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения
Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B...
Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-BПри выборе 2К монитора нужно обращать внимание на характеристики, отвечающие за контрастность, цветоперед...
ASUS ROG Strix Scope RX игровая клавиату...
ASUS ROG Strix Scope RX игровая клавиатуASUS представила игровую клавиатуру ROG Strix Scope RX с новыми оптическими механическими переключателями...
Стабильная версия MIUI 12.5 выйдет в фев...
Стабильная версия MIUI 12.5 выйдет в февКитайская компания Xiaomi подтвердила появление следующей версии MIUI, а именно MIUI 12.5. ...
Razer Hammerhead True Wireless Pro с ауд...
Razer Hammerhead True Wireless Pro с аудКомпания Razer , известная производством игровых устройств и аксессуаров, уже выпустила на рынок новые ау...
Sony Xperia 1 III Compact получит 5,5-дю...
Sony Xperia 1 III Compact получит 5,5-дюСетевые источники поделились подробностями о следующем компактном смартфоне Sony, выход которого ожидаетс...
Обновленный планшет EVE V получил 4К-дис...
Обновленный планшет EVE V получил 4К-дисСетевые источники сообщили об анонсе второго поколения планшета EVE V, который появится в продаже в следу...
Смартфон IQOO 7 получит систему жидкостн...
Смартфон IQOO 7 получит систему жидкостнКомпания IQOO раскрыла очередную подробность о смартфоне IQOO 7, который будет представлен уже 11 января....
Xiaomi Mi 11 Pro получит камеру с 120-кр...
Xiaomi Mi 11 Pro получит камеру с 120-крВ сети появилась порция подробностей о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11 Pro, выход которого ожидается у...
ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой вых...
ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой выхВ Европе и некоторых других странах мира стартовал прием предзаказов на первый смартфон с подэкранной фро...
Redmi True Buds 2 Pro и Redmi AirDots 3 ...
Redmi True Buds 2 Pro и Redmi AirDots 3 Redmi AirDots 3 был замечен на сайте Bluetooth SIG. На странице сертификации указано, что пара наушников ...
Redmi 7A начал получать обновление MIUI ...
Redmi 7A начал получать обновление MIUI Redmi 7A был одним из лучших смартфонов начального уровня своего времени. Ранее смартфон начал получать M...
Флагман OnePlus 9 Pro засветился в Geekb...
Флагман OnePlus 9 Pro засветился в GeekbВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench 5 обнаружился флагманский смартфон OnePlus 9 Pro, который е...
Обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеровОбзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed by Razer. Корпус для геймеров от геймеров
Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном
Обзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходникамиОбзор Pantum p3300dn. МФУ принтер с двухсторонней печатью и недорогими расходниками
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартамиТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor