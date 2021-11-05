Официально выпущены новые дроны DJI Mavic 3 и DJI Mavic 3 Cine

Долгожданный DJI Mavic 3 наконец-то официально выпущен. Mavic 3 имеет две встроенные камеры - главная из них это 20-мегапиксельный 24-миллиметровый широкоугольный датчик. Это огромное увеличение по сравнению с 1-дюймовым сенсором в Prosumer Air 2s и еще больший скачок по сравнению с 1/2-дюймовым сенсором в предшественнике Mavic 3. Объектив перед тепловизором 4/3 имеет переменную диафрагму от f / 2,8 до f / 11. Другая камера имеет датчик 12MP и эквивалентную фокусную длину 162 мм что примерно в 7 раз превышает 24 мм, у нее фиксированный объектив f / 4,4 и датчик типа 1/2 дюйма.

Основная камера поддерживает запись видео в формате 5.1K (5120 × 2700 пикселей) со скоростью до 50 кадров в секунду, DCI 4K (4096 × 2160 пикселей) и обычный 4K (3840x2160 пикселей) со скоростью до 120 кадров в секунду и 1080p со скоростью до 200 кадров в секунду. Максимальная скорость передачи данных составляет 200 Мбит / с в H.264 и 140 Мбит / с в H.265. Вы можете снимать как JPEG, так и DNG RAW с помощью основной камеры.

DJI также выпустила Mavic 3 Cine. Он отличается от обычного Mavic 3 тремя параметрами - у него встроенный SSD на 1 ТБ, вместо 8 ГБ памяти на Mavic 3, он может снимать в Apple ProRes 422 HQ и поставляется с контроллером DJI RC Pro. Оба Mavic 3 поддерживают новую батарею емкостью 5000 мАч, которая обеспечивает до 46 минут полета в идеальных условиях. Это по сравнению с 34 минутами на Mavic 2 Pro и 30 минутами на Air 2s. Батарея сменная и поддерживает прямую зарядку USB-C. Уклонение от препятствий улучшилось благодаря более чувствительным датчикам, которые сканируют во всех направлениях - сверху, снизу, спереди, сзади, влево и вправо. Стоимость дронов за DJI Mavic 3 будет оставлять 2099 евро, а за Mavic 3 Cine 4 799 евро.
Комментарии и отзывы DJI Mavic 3
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