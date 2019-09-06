OnePlus TV будет работать на собственном процессоре Gamma Color Magic

OnePlus TV уже готовится к запуску в Индии в этом месяце. Генеральный директор Пит Лау подтвердил, что телевизор OnePlus будет оснащаться процессором Gamma Color Magic - специальным чипом, созданным компанией для телевидения и то,что OnePlus TV работает в модифицированной версии на Android TV, оснащена 55-дюймовой QLED-панелью и поставляется с восемью динамиками мощностью 50 Вт.

Лау говорит, что этот процессор обеспечит вам «лучшее в своем классе качество изображения на нашей индивидуальной телевизионной панели QLED с самой широкой цветовой гаммой».

Компания утверждает, что динамиками мощностью 50 Вт позволят полностью погрузиться в атмосферу, особенно в сочетании с Dolby Atmos.Телевизор OnePlus будет оснащен 55-дюймовым экраном с разрешением 4K QLED. Однако в отчете за прошлый месяц сообщалось, что телевизор OnePlus также будет доступен в размерах от 43 до 75 дюймов.Подтверждено, что телевизор поддерживает Dolby Vision.И клиенты будут иметь оборудование для воспроизведения видео в формате HDR 4K.

Пит Лау недавно заявил, что телевизор OnePlus будет позиционироваться в премиальном сегменте и будет конкурировать с Samsung и Sony, а не с линейкой Mi TV от Xiaomi.OnePlus TV будет работать с модифицированной версией платформы Android TV от Google и получать обновления программного обеспечения не менее 3 лет.